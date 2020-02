Yanet García te enseña cómo vestir si vas a hacer un viaje en avión (FOTOS)

Estar cómoda y lucir un outfit de 10 no deben estar peleados, ambas cosas pueden ser posibles y Yanet García lo sabe perfectamente ya que en sus fotografías de instagram podemos ver cómo combina sus atuendos cada vez que sale de viaje.

"Outfit para viaje en avión" es una de las busquedas más frecuentes en la web y en pinterest, ya que para muchas mujeres es difícil encontrar un atuendo que sea cómodo y que además quede bien con el lugar que visitas.

En ocasiones ocurre que viajas con pants y al llegar a tu destino con playa, mueres de calor o viceversa, viajar con ropa para el calor y llegas a un lugar en donde hay mucho frio puede complicarnos la existencia. Así que aquí te dejaremos unos atuendos de Yanet García que puedes aplicar.

Jumpsuit y tennis

Este outfit se ve increíble además que para cualquier lugar al que viajes queda muy bien y está bastante cómodo para viajar en avión, así que sin duda alguna es un básico que debes tener en tu armario. El plus del jumpsuit de mezclillason los tennis ya que con ellos puedes caminar y no te cansarás.

Leggins y botas negras

Los leggins son ideales para los viajes ya que son muy comodos y se pueden combinar con casi todo. En la siguiente foto, Yanet García combinó su atuendo con unas botas negras que pueden ser las ideales en un viaje corto y más si no te gusta andar con tennis. Además no olvides un buen abrigo para que no pases frio en el vuelo y puedas tomar una siesta más cómoda.

Gorrito, el mejor complemento

Un gorrito puede hacer la diferencia en cómo luzcas ya que por lo regular despues de una larga siesta bajas del avión muy despeinada así que es una manera de lucir decente y más si estas viajando con tu crush. De esta manera las selfies resultarán increíbles. Cabe resaltar que en este viaje, Yanet ocupó un pants y tennis Nike.

Esperamos que estos consejos te sirvan en tu próximo viaje.

