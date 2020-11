Yalitza Aparicio: Reafirma tendencia en peinados para 2021

Yalitza Aparicio ha demostrado ser un ícono en tendencias como los peinados para el 2021. | netdna-ssl

Además de glamour, los Latin Grammy 2020 estuvieron llenos de sorpresas y nadie puede dejar de hablar de Yalitza Aparicio, tanto con sus outfits como con sus peinados que serán tendencia este 2021.

No olvidemos que éstos looks que lleva la actriz de Roma, no hubieran estado completos sin detalles como el beauty look que, en este caso, vino protagonizado por un peinado que estará en tendencia para 2021 y, se postula como una excelente alternativa para aquellas que tienen el pelo muy lacio o ligeramente ondulado: el pelo con raya de lado.

Yalitza Aparicio ha demostrado ser tendencia en peinados. foto: optimalcdn

Edición de los Latin Grammy

La dirección en que llevemos el pelo a la hora de peinarlo cambia cualquier look como lo es en el caso de Yalitza Aparicio. La raya en medio ha imperado desde hace tiempo, pero ahora, llevarla a un costado y de manera milimétricamente acomodada es lo que se debe hacer en peinados.

Ella también replicó su peinado en diferentes versiones durante la noche. Hay una clave que Yalitza reveló en sus peinados de la noche: Si prestas atención, la línea no abarca toda la coronilla, es solo una breve raya vertical, alineada con el punto donde comienza su ceja, para permitir que el resto del cabello caiga hacia atrás de forma impoluta.

Sólo hay que hacer una pequeña raya de lado para este peinado. foto: billieparkernoticias

Look marca Lanvin

Los peinados con raya de lado triunfaron en Semanas de la Moda primavera/verano 2021. No le quitaron su reinado a la elegante línea en medio, pero sí tuvimos la oportunidad de ver diferentes propuestas. La de Lanvin, por ejemplo, fue al estilo de los años veinte, con peinados ultra sleek en melenas de extensión mini.

A diferencia de la raya en medio, que suele ser más quisquillosa respecto al tipo de rostro al que mejor le sienta, la que se peina de lado es mucho más democrática; a los rostros redondos los alarga de la mejor forma, mientras que los que son cuadrados o con líneas más definidas, aporta una ilusión de suavidad para las facciones. Así que hay más de una razón para alegrarse de que este detalle, esté de regreso.

TE PUEDE INTERESAR:Yalitza Aparicio en Latin Grammy 2020: Increíbles outfits ¡Simplemente perfecta!

Recibe el 2021 con el mejor look����https://t.co/Cp6fluPr50 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) November 23, 2020

Raya a un costado

Yalitza Aparicio no fue la única que apostó por la raya a un costado durante la noche de los Latin Grammy. De hecho, Ana Brenda Contreras fue la primera en presentarse al evento con este peinado para la alfombra roja, en donde también se le vio con su melena midi y ultra lisa peinada de forma elegante a un costado de su rostro. Al igual que Yalitza, no fue una línea que abarcara la parte superior de su cabeza en su totalidad, solo del nacimiento de la frente para culminar antes de la coronilla. Si quieres saber más de ella, checa en La Verdad Noticias.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.