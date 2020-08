YOGA: Tan efectivo como la medicina para tratar la ansiedad y el estrés

Estos estudios tienen evidencia de que puede disminuir la ansiedad en adultos. Foto: rrppguate

La antigua tradición de 3.000 años del yoga fue recientemente catalogada como una buena medicina para el cuerpo por un estudio, algo que los defensores de esta práctica lo han vociferado desde hace muchísimos años compartiendo los beneficios físicos y mentales como la ansiedad y el estrés de esta práctica para la persona que la realice.

Múltiples estudios demuestran que el yoga ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre, a mejorar las dolencias musculares y óseas, a moderar el sistema nervioso y a regular el sistema cardiovascular. El ritmo es lento y constante, y las posturas son fáciles. El yoga Kundalini combina varios fundamentos que trabajan directamente sobre la vitalidad física y el aumento de la conciencia: estiramientos, posturas corporales, respiración controlada, atención enfocada, conciencia mental y el proceso meditativo.

La técnica del yoga

El método básico es estirarse y concentrarse en mantener diferentes posturas mientras se controla la respiración. Esta práctica, aleja de los pensamientos y preocupaciones mientras te mueves a través de poses con nombres como cobra, arquero o vaca gato que requieren equilibrio y concentración. Mantenerse enfocado en el cuerpo y la respiración le da a su cerebro un descanso largamente esperado. Después de una sola sesión, es posible salir con una mente más tranquila, una sensación más ligera, refrescada y con la mente despejada.

Efectividad del yoga en la salud mental

Especialmente, para disminuir el trastorno de ansiedad generalizada (TAG), que es una condición con nerviosismo crónico y preocupación? El TAG es común, perjudicial y poco tratado.

Un nuevo estudio de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York asignó aleatoriamente a 226 adultos, diagnosticados con TAG, a uno de tres grupos de estudio. El objetivo del estudio era determinar si el yoga Kundalini (93 participantes) y la TCC (90 participantes) son más eficaces que un grupo de control que incluía educación sobre el estrés (43 participantes) y si el yoga es tan eficaz como la TCC para el tratamiento del TAG. Después de tres meses, la intervención de 12 semanas mostró que el yoga reduce significativamente el TAG en adultos.

Los grupos que recibieron el yoga con Kundalini yoga o TCC, fueron más cometente que la educación sobre el estrés, pero la TCC fue más eficaz que el yoga Kundalini. El 54% de los que practicaron yoga cumplieron con las bases de respuesta para mejorar, los síntomas en comparación con el 33% en el grupo de educación sobre el estrés.

Las personas con TAG pueden anticipar un desastre o preocuparse demasiado por el dinero, la carrera u otros asuntos. El trastorno causa preocupaciones injustificadas cuando no hay evidencia aparente de preocupación. Desafortunadamente, muchos de los que sufren son reacios o no pueden acceder a tratamientos basados en la evidencia, y muchos adultos no están dispuestos a tomar medicamentos para el trastorno.

El nuevo estudio construye evidencia que sugiere que la popular, disponible y barata práctica del yoga puede ser útil para tratar la ansiedad en los adultos. Y con la práctica regular, posiblemente pueda ayudar a reducir los problemas de trabajo. Según la investigadora principal, la Dra. Naomi Simon, profesora del Departamento de Psiquiatría de Langone Health de la Universidad de Nueva York comenta que sus hallazgos demuestran que el yoga, que es seguro y está ampliamente disponible, puede mejorar los síntomas de algunas personas con este trastorno y podría ser una herramienta valiosa en un plan de tratamiento general.