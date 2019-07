Xavier Velasco cautiva con el libro “Entrega Insensata”

Xavier Velasco lo ha logrado nuevamente, entregándonos una recopilación de veinticinco cartas abiertas como venas, atentas a la cruel complicidad de los lectores, que recorren todo el espectro de lo mordaz a lo entrañable, pasando por la palabra de amor adolescente, el ajuste de cuentas y la declaración de genes y principios.

En primera instancia, representan atisbos de diálogo con personajes individuales o colectivos, abyectos o adorables, icónicos o insignificantes. Pero cada destinatario va abonando a la colección de temas que han obsesionado a Xavier Velasco en toda su carrera

Xavier Velasco debió desnudar su alma para compartir cartas escritas en diferentes etapas de su vida.

¿Cuál fue tu punto de partida para este libro?

De entrada, siempre me ha gustado escribir cartas. Mis cartas de amor tendrían 13, 15 cuartillas cuando las escribía. En esta época, si algo añoro de la escritura son precisamente las cartas; de hecho, en varias de mis novelas –‘El Diablo Guardián’, ‘Los Años Sabandija’– encuentras cartas. Tengo ese gusto por la comunicación epistolar.

¿Fue un trabajo instrospectivo en ese aspecto?

Por supuesto, porque, aparte, una carta te obliga a desnudarte, una carta en la que no te desnudas no tiene caso. Dice Javier Cercas, y creo que tiene razón, que un gran problema de los novelistas contemporáneos es que les da vergüenza reconocer sus sentimientos, los ocultan. Creo que para un novelista no solamente son razón de vergüenza, sino que son sus mayores tesoros y esa es precisamente la apuesta que me gusta hacer en la carta.

Xavier Velasco es un descendiente exaltado del punk británico y el boom latinoamericano, entiende la ficción como bandidaje y se asume secuaz de sus protagonistas.

¿Qué te motivó a incluir una carta a la marihuana?

En ese tema, tú sabes, la gente dice: “Yo sé de las drogas porque tengo amigos.’ No nos hagamos tontos. ¿Qué sabes tú y de primera mano de las drogas? Me dije: “Pues sí, tengo un par de cosas que decir.” ¿Es una carta de despedida? No, no, yo no me estoy rehabilitando de nada, ni me estoy dando golpes de pecho, ni tampoco estoy diciendo “me encanta la droga.” No. Tengo que decir exactamente lo que pasa con esta sustancia y esta sustancia la conozco y, sí, varias veces en mi vida me esclavizó; otros momentos pues me hizo muy feliz, no lo voy a negar.

¿Desde el inicio tenías pensado que la primera carta fuera la de José José?

No. Fíjate: la tenía en segundo lugar hasta que me quedé pensando y dije: “¡Qué bruto eres! Pues si es el Príncipe debe estar en primer lugar. ¡¿Qué te crees?!” Esto tiene mucho que ver con todas esas cursilerías que nunca quise decir y que son tan queridas a mi corazón.

He sido roquero muchos años de mi vida, punketo. Oficialmente soy de los que dicen: “Ah no, no, no, a mí esa música no me gusta.” Pero a la hora de la hora termino escuchándola a escondidas y cantándola a grito pelado. Finalmente, esa música que en apariencia durante un tiempo he desdeñado es la música más personal y más intensa que puedo tener.

Ricardo D. Pat