Willis Haviland Carrier, el hombre que nos salvó del calor

¿Qué haríamos hoy en día sin el aire acondicionado? Los más extremos asegurarían que derretirse o morir, especialmente si provienen de estados como Sonora, Yucatán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco o Quintana Roo, sólo por mencionar lugares en México, pero en realidad, si hoy sobrevivimos a las intensas olas de calor, es gracias a Willis Haviland Carrier.

Si no te suena el nombre, no te preocupes, sería raro que sí lo hicieras, pues a pesar de que la revista Time lo clasificó como una de las 100 personas más influyentes del siglo XX en 1998, su nombre no se compara a los grandes genios del pasado como Einstein, Bell, Tesla o Hawking.

No nos malentiendan, no demeritamos su trabajo, mucho menos dependiendo tanto de su invento, pero es una realidad que nadie conoce a Willis y es por ello que hoy te hablaremos de él: el hombre que te salva del calor cada verano.

Inspirado en el señor Frederic Tudor, que hizo una fortuna exportando toneladas de hielo y se convirtió en “el conquistador del polo”, Willis Haviland Carrier fue el hombre que inventó el aire acondicionado.

Nació en Nueva York en 1876 y heredó de su madre el amor por la cacharrería, la cual, sumada con su gran inteligencia y habilidad con las matemáticas, lo llevaron a graduarse en Ingeniería Eléctrica e inventar un impresor que regulaba la temperatura a los 25 años.

Willis inventó un sistema que permitía regular el calor y la humedad por medio de tubos enfriados y lo patentó como “aparato para tratar el aire”, sin embargo, su invento no quedó ahí y en 1906 presentó ante la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos la fórmula racional psicométrica básica que continúa siendo hasta el día de hoy la base de todos los cálculos de la industria del aire acondicionado.

Aunque al principio el gran invento de Willis fue únicamente un privilegio de las fábricas (la industria textil, el cine, la medicina y demás), fue hasta después de la segunda Guerra Mundial que el aire acondicionado se convirtió en un producto de consumo masivo, y hoy en día gran cantidad de servicios vitales dependen de la climatización interior para su buen funcionamiento.

Lamentablemente para cuando su invento comenzó a crecer de una forma inimaginada, Carrier falleció, en 1950, y no pudo ver el verdadero impacto (y críticas por parte del movimiento ecologista) de su invento, además de que permaneció como “un superhéroe sin capa” al que prácticamente nadie recuerda.

No obstante, Willis Haviland Carrier le hizo un gran favor a la sociedad moderna, pues ¿cómo hubiéramos podido sobrevivir las temporadas más calientes de la historia sin la ayuda del aire acondicionado?

