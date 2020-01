William ya no puede proteger más al príncipe Harry FOTO CORTESÍA EL ESPAÑOL

Tras los escándalos generados por la polémica decisión del principe Harry y su esposa la duquesa Meghan Markle, el principe William se mostro molesto y “está comprensiblemente frustrado por la decisión de su hermano”, por lo que ya no podrá protegerlo más como hasta hoy lo ha hecho.

William y el príncipe Harry FOTO CORTESÍA EONLINE

Desde que eran pequeños, William procuró a su hermano menor, protegiendolo de todo, encomienda que desde siempre ha tenido por ser el hijo mayor y el heredero al trono. Aunque han pasado juntos por distintos problemas, parece que ahora si se serparan ya ya no lo podrá poteger más.

William dice que protegió a Harry toda su vida, pero ya no puede más, lo que se ha visto en los últimos meses cuando se exparció el rumor de que estaban distanciados, aunque la razón hasta ahora no se sabe, muchos dicen que es por que las duquesas Kate y Meghan no se llevan, pero no se tiene constancia del hecho.

Durante mucho tiempo los príncipes se han visto unidos, en visitas a la iglesia, a juegos de polo, navidades, tenis y otras actividades que ambos comparten, pero que poco a poco han dejado de hacer por las responsabilidades reales que les compete y por sus familias.

William, Meghan y Harry -foto cortesía glamour

TE PUEDE INTERESAR: Príncipe William "molesto" por la decisión de Meghan y Harry

Algunas declaraciones del heredero al trono hacen pensar que está triste por la situación actual que vive con su único hermano, según indicó este domingo The Guardian, tanto que ha dicho lo siguente…

"He pasado toda nuestra vida protegiendo a mi hermano y ya no puedo seguir haciéndolo; somos entidades separadas".

Además de esto, William añadió que lo único que puede hacer ahora despues de la decisión es "tratar de apoyar a los duques de Sussex y esperar a que llegue el momento en que todos estemos en la misma página.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.