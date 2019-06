William y Kate tuvieron una ESCAPADITA secreta en la visita de Trump (FOTOS)

La Familia Real británica ha estado en el ojo del mundo debido a la visita del Presidente de Estados Unidos, desde la tradicional bienvenida, el banquete de Estado, hasta los almuerzos y horas del té con la delegación estadounidense.

Los royals han tenido una semana llena de compromisos, pero el Príncipe William y a la Duquesa de Cambridge, nada más se les ha visto únicamente en uno de estos eventos.

Tras las especulaciones de su ausencia en la mayoría de los eventos, se ha dado a conocer que estaban cumpliendo con otros compromisos de gran importancia para ellos.

La Circular de la Corte, informó que la pareja, como patrones de The Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex, recibieron a Keith Mills y la señorita Lorraine Heggessey.

Hay que destacar que el señor Mills es el presidente de The Royal Foundation, así como de la Invictus Games Foundation del Príncipe Harry; mientras que la señora Heggessey es la CEO de la fundación.

La reunión tuvo lugar poco después de que William y Kate aparecieran en sus mejores galas en el banquete de Estado en el Palacio de Buckingham, en donde Kate recurrió a la firma Alexander McQueen para el vestido de pequeños holanes que estrenó.

Cabe destacar que la ceremonia se volvió única, pues la Duquesa llevó su investidura como Dame Grand Cross de la Royal Victorian Order, un honor que recibió de manos de la Reina Isabel en abril pasado.