William y Kate envían carta a la niña que invitó a George a su cumpleaños. Foto: quien.com

Muy rara vez William y Kate pueden contestar personalmente los miles de cartas que sus súbditos les envían, casi siempre, terminan siendo respondidas por sus asesores o incluso, jamás obtienen respuesta, por suerte, para una niña, ella si la tuvo, ¿qué le dijeron?

En La Verdad Noticias te revelamos que la pequeña había hecho llegar una carta a los Duques de Cambridge para pedir que su hijo, el Príncipe George, asistiera a su fiesta de cumpleaños.

Hace poco te contamos que Kate Middleton se besuqueó al Príncipe William, pero ahora, vamos a decir qué respondió la pareja a pequeña que les envió una invitación muy especial.

Así respondieron Kate y William la invitación de cumpleaños de la niña

Kate y William. Foto: glamour.mx

Fue Aimee Dey quien vive en Warrington, Inglaterra y es mamá de la pequeña, quien dio a conocer lo que le respondieron los Duques de Cambridge, aunque, lamentablemente, no era una carta personal, sino una escrita por sus asesores, pero, el detalle importante es que fue envida a nombre de la pareja real, a continuación te dejamos el contenido de la misiva:

El Duque y la Duquesa de Cambridge me han pedido que les agradezca su carta, en la que invitan al Príncipe George a su fiesta de cumpleaños número 6. Lamento que haya tardado tanto en responder. Sus Altezas Reales estaban extremadamente agradecidas por su amable invitación. Sin embargo, después de considerar detenidamente las posibilidades, lamento mucho que Sus Altezas Reales sientan de mala gana que tienen que declinar. Sin embargo, espero que haya disfrutado de su cumpleaños.

Al parecer, el Príncipe George no podía ir a la fiesta, pues cómo sabes recientemente, sus padres tienen una cargada agenda laboral, así que no es rato que no pudieran ir, pero lo realmente valioso es que le dedicaron un mensaje de consolación a la pequeña, algo que hizo sentir a su madre muy orgullosa.

Te puede interesar: ¿William y Kate se van al caribe? Esto les pidió la Reina Isabel II.

¿Cuántos años tiene el príncipe Guillermo?

Tiene 40 años de edad, pues nació el 9 de enero de 1982 en el Royal Berkshire Hospital, Reading, Reino Unido.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de latfan.com