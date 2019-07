William y Kate casi pierden a sus hijos; ex convicto entró a su hogar

Esta no sería la primera vez en la que sucede algo así en la realeza, pues a principios de julio un hombre de 22 años logró entrar de manera ilegal al Palacio de Buckingham mientras la Reina Isabel dormía. No obstante, en este caso se trató de un ex convicto, sentenciado por tortura, el que logró incluso tocar a los hijos de Kate Middleton y el Príncipe William.

Vaya que los Duques de Cambridge se llevaron un gran susto al enterarse de que un hombre de 40 años, sentenciado por tortura, burló la seguridad del Palacio de Kensington y se acercó a los Príncipe George, Charlotte y Louis.

A pesar de que William es un fiel creyente de las segundas oportunidades, asegura que deberán de mejorar la seguridad del palacio, pues cuando el implicado, llamado Darren Benjamín, se encontraba por la zona haciendo entrega de unos muebles, pasó por el jardín en el que se encontraban los pequeños jugando y no dudó en aproximarse.

Lo más impactante es que posteriormente Benjamín presumió lo fácil que fue acercarse a los miembros de la realeza, y aunque aseguró que el Príncipe George fue muy agradable, el suceso encendió las alarmas en Kensington, pues se puso en peligro la vida del futuro heredero a la Corona británica.

Te puede interesar: Kate Middleton contra William por la Copa del Rey 2019

“Es escalofriante cómo alardeó con sus amigos sobre lo cerca que estuvo de nuestro futuro rey y los otros niños Cambridge”, confesó una fuente cercana a la pareja, añadiendo que un suceso así simplemente no puede volver a suceder.

Asimismo, Page Six reportó que Kate Middleton y el Príncipe William están supervisando los cambios de seguridad en persona, y no se escatimará en gastos para proteger a sus hijos, pues además de asumir su papel como padres responsables y preocupados, no hay que olvidar que después de William, se encuentran George, Charlotte y Louis, respectivamente, en la línea de sucesión al trono.

William y Kate casi pierden a sus hijos; ex convicto entró a su hogar

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.