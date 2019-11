William tiene tierno detalle con Harry, tras rumores de distanciamiento

Tras rumores de distanciamiento, William tiene tierno detalle con Harry

El pasado fin de semana, los miembros de la familia real británica participaron en los diferentes eventos que se celebraron en honor al Día del Recuerdo, que rinde homenaje a todos los miembros de las fuerzas armadas y los civiles que se sacrificaron en tiempos de guerra; entre ellos, por supuesto, estuvieron presentes los Duques de Cambridge y los de Sussex, lo que dio lugar a nuevas especulaciones sobre su relación.

El supuesto distanciamiento entre los Príncipes William y Harry no es algo nuevo; desde que Meghan se incorporó a la familia real, rumores sobre peleas y discusiones se hicieron presentes, no obstante, durante el documental “Harry and Meghan, an african adventure”, el hijo menor del Príncipe Carlos confesó estar un poco distanciado de su hermano por cuestiones laborales.

"Ciertamente estamos en diferentes caminos en este momento, pero siempre estaré ahí para él y sé que él siempre estará ahí para mí”, confesó Harry.

Sin embargo, luego de verlos tan distantes durante el concierto del Royal Albert Hall de Londres y durante el desfile del Día del Armisticio, la prensa no evitó llegar a la conclusión de que efectivamente, los hermanos estaban peleados

Luego de una pequeña investigación, descubrimos que, de acuerdo con el protocolo de la Reina, cada miembro de la familia tiene un lugar en específico en cada evento, según su relevancia y procedencia, por lo que, muy alejado del trono (siendo el sexto en la línea de sucesión), el Príncipe Harry tiene una ubicación muy distinta a la de su hermano (segundo heredero).

Te puede interesar: Profecía de Nostradamus asegura que Harry se convertirá en Rey de Inglaterra

Tras rumores de distanciamiento, William tiene tierno detalle con Harry

Ahora bien, si esto no te parece suficiente, tal vez el tierno detalle que tuvo el Príncipe William con su hermano y su cuñada, Meghan Markle, te convenza de que ambos Príncipes están tan bien como siempre.

“Catherine y yo, y Harry y Meghan no podríamos estar más orgullosos de lo que Shout ha logrado. Estamos enormemente orgullosos y enormemente agradecidos con todos ustedes por ser parte de esto”.

De esta forma William demostró que tanto él y Kate continúan siendo cercanos con Meghan y Harry, y a pesar de seguir caminos distintos y trabajar ahora en Fundaciones diferentes, continúan hablando sobre las iniciativas sociales que a ambas parejas les interesan.

Únete a nosotros en Instagram