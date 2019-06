¿William no era suficientemente bueno para Kate? Eso pensaban sus amigos

Luego de permanecer con un bajo perfil durante varias semanas, los rumores sobre las dos parejas reales más populares del mundo no se han hecho esperar, y así como se reveló recientemente que Harry le fue infiel a Meghan antes de la boda, y que William maltrataba a Kate durante su noviazgo, un nuevo secreto ha salido a la luz.

De acuerdo con el libro “William & Catherine” del biógrafo real Andrew Morton, quien ha documentado de cerca la vida del Príncipe William y Kate Middleton, no todos estaban de acuerdo con su relación, pues se dice que los amigos de Kate no lo consideraban suficientemente bueno para ella (lo que no es de sorprender si es verdad que “era tratada como un sirviente en lugar de una novia”).

Kate quería formalizar la relación y William no estaba listo para ello, le decía que era muy joven para comprometerse (a pesar de llevar varios años juntos y tener 25 años), por lo tanto, la pareja decidió separarse y seguir caminos distintos. Ante esto, los amigos de la Duquesa de Cambridge no pudieron estar más alegres, pues según relata Morton, ella se había alejado de ellos por pasar más tiempo con él.

No obstante, tiempo después los Duques se fueron de viaje y decidieron darse otra oportunidad, lo cual ha resultado hasta el día de hoy en 8 años de matrimonio y 3 hijos juntos, tiempo suficiente para que los amigos de Kate comenzaran a aceptar a William, sin embargo, después de revelarse la supuesta infidelidad del Príncipe con Rose Hanbury, puede que los haya hecho cambiar de opinión.

