William, afirmó que reaccionaría “absolutamente bien” si uno de sus hijos fuera gay

El príncipe William al participar en una charla con una ONG que ayuda a jóvenes homosexuales, sorprendió a más de uno al declarar que no tendría ningún problema si alguno de sus tres hijos es gay, pero lo que si le preocuparía es la presión y persecución que podrían sufrir por parte de la sociedad.

Esta respuesta fue dada por el duque, cuando fue cuestionado un activista durante su visita al Albert Kennedy Trust de Londres, por lo que William expresó su punto de vista sobre la sexualidad de sus hijos: George, de cinco años; la princesa Charlotte, de cuatro año, y Louis, de un año.

“He pensado bastante en esto últimamente porque ha habido otros padres que también me lo han preguntado. Creo que realmente que no empiezas a pensar en esto hasta que eres padre y, obviamente, yo no tendría absolutamente ningún problema", aseguró.

Además de esto, el príncipe dijo que con su esposa hablan de este tipo de temas y remarcó que, para muchos padres, las presiones a las que pueden ser sometidos sus hijos gays es un problema, pero que debe afrontarse “a través de la comunicación”.

El hijo de la princesa Diana, también comentó sobre un ataque homofóbico que sufrió una azafata uruguaya y su novia en un autobús de Londres en la madrugada del 30 de mayo pasado, donde se sintió muy consternado al estar presernte en dicho momento.

Tim Sigsworth, el consejero delegado de la ONG, opinó que la admisión del príncipe enviará el " mensaje de que necesitamos apoyar y empoderar a la comunidad LGTB", reconoció que le "impresionó" el nivel de "conocimiento" del duque sobre este asunto y encontró "increíble" la "solidaridad" de William en cuanto a "las dificultades y desafíos a los que se enfrentan los LGTB".