Walter Riso comparte una obra de profunda reflexión

Si tu pareja te ignora, te vigila, te hace daño o te miente… ¿por qué seguir con ella? ¿Por qué soportar una relación que te hace sufrir?

Aquí te va una verdad dolorosa: El amor no es suficiente para mantener unida a una pareja. Y, en algunos casos, aquello que tú consideras “amor” no es más que posesión, miedo y costumbre.

Enamorados o esclavizados, Manifiesto de liberación afectiva

Walter Riso explora algunos de los motivos que llevan a las personas a cansarse de su relación. Si estás incómodo con tu vida amorosa, y lo has intentado casi todo, quizá sea hora de replantearse algo más de fondo. ¿El amor se terminó o eres tú quien se cansó de ese amor?

Walter Riso es doctor en psicología, especialista en terapia cognitiva y maestro en bioética.

A partir de cartas de despedida escritas por el autor, aprende a decir adiós cuando solo puedes pensar: “Te amo, ¡pero ya no te aguanto!”.

El autor ha dividido el contenido del libro en dos partes, en la primera, titulada “Te amo, pero ya no te aguanto” inicia con el Elogio y el hartazgo, pasando por Cansancio vs. Decepción: dos tipos de hastío que incluye la Versión lenta: cansancio acumulativo y frustración eficiente, la Versión rápida: saturación inmediata y casi siempre irreversible, las Ocho razones por las cuales aguantamos a una pareja que es motivo de sufrimiento las cuales son: El miedo a enfrentar la vida sin tu pareja porque te sientes una persona débil o insegura, El miedo a la soledad afectiva porque en el fondo piensas que no eres querible, Las creencias religiosas radicales, Creer que no le has dado a la relación las oportunidades necesarias, El conformismo y la resistencia al cambio, La esperanza irracional, La presión social y La perseverancia sobrevalorada: la dicha de morir con las botas puestas.

Los libros de Walter Riso han cumplido el propósito de crear estilos de vida saludables en diversos ámbitos y han sido traducidos a trece idiomas.

La parte 2, titulada “¿De qué nos cansamos? siete viacrucis, incluye las secciones Me cansé de tu indiferencia, Me cansé de esperar a que te separes, Me cansé de tu perfeccionismo y de tu rigidez mental, Me cansé de hacerme cargo de tus problemas y que no pongas de tu parte, Me cansé de que me trates mal, Me cansé de que me vigiles y desconfíes de mí, Me cansé de tu narcisismo y de que te creas el centro del universo.

Ricardo D. Pat