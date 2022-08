Walter Mercado: Horóscopos de hoy 6 de agosto del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este sábado 6 de agosto del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho.

¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Hoy estarás desbordante de creatividad. Haz campaña a tu favor y deja que tus sentimientos exploren por terrenos desconocidos.

Ábrete al amor. Continúa tu asenso hacia la cumbre. Separa tiempo para compartir con tus buenas amistades tus sueños o planes para el futuro.

Números de suerte: 4, 33, 27.

TAURO

Sentirás ahora la curiosidad y el deseo de investigar más a fondo lo psíquico, lo espiritual. Estudios de metafísica y de las ciencias ocultas llaman tu atención.

Una persona muy allegada a ti te proporcionará los medios que necesitas para desarrollarte en este campo tan fascinante.

Números de suerte: 12, 10, 31.

GÉMINIS

Se dan ahora sorpresas muy favorables y excitantes en el amor. Tu gran y exaltada personalidad te llevará a hacer nuevas amistades hoy.

Estarás en el sitio correcto a la hora correcta. Sácales provecho a los buenos aspectos, si deseas triunfar en el plano profesional o los negocios.

Números de suerte: 35, 18, 46.

CÁNCER

Estarás inclinado hoy a desbordarte en atenciones con alguien que no lo valora ni se lo merece. Sé más realista ya que la razón deberá de reinar hoy sobre el corazón, si quieres lograr que te respeten y te admiren.

No demandes aquello que no pueden darte. Complácete tú primero. Sé feliz.

Números de suerte: 39, 29, 6.

LEO

Buscarás ahora sentar las bases para tu seguridad económica presente y futura. Invertirás sabiamente tu dinero.

Una relación reciente se convertirá en algo más serio, dando un enfoque diferente a tu vida sentimental. Sabrás quien está a tu favor, y quien está por interés o provecho.

Números de suerte: 1, 10, 5.

VIRGO

Será sumamente difícil hoy que te engañen. Libérate de lo que te reprime. Mucho cuidado en asuntos de amor. No formes parte de triángulos amorosos.

Mantente fuera del juego para que no salgas perjudicado. Tú no tienes por qué compartir tus sentimientos con alguien que no te respeta.

Números de suerte: 15, 18, 3.

LIBRA

Te verás envuelto(a) en los problemas de aquellos que dependen de ti o que viven cerca de ti. Tu habilidad para pensar y resolver problemas será ahora digna de admiración.

Mantén la calma ante una confesión de alguien que te resultará un tanto sorpresiva e inesperada.

Números de suerte: 23, 22, 9.

ESCORPIO

Lo misterioso te rodea en el día de hoy. Casualidades y eventos que no tienen sentido alguno te harán entrar en un estado de cautela y vigilia.

Pide orientación y protección a tus seres de luz. Haz de la oración tu mejor escudo o protección. Aléjate de aquellos que te condenan o te critican.

Números de suerte: 18, 11, 7.

SAGITARIO

No permitas que tus múltiples responsabilidades te alejen de tus seres queridos. Préstales mayor atención, ya que ellos necesitan de tu apoyo.

Escucha con atención sus inquietudes, sírveles de guía, orientales. Tu habilidad para resolver problemas pondrá un toque de felicidad en otros.

Números de suerte: 10, 7, 16.

CAPRICORNIO

No permitas que la envidia de otras personas te desvíe de tus objetivos principales en el día de hoy. Esa persona que pretende ayudarte te traerá más problemas que ventajas.

Mucho ojo en quien confíes. Diversifica, expande tu círculo de amistades.

Números de suerte: 26, 30, 8.

ACUARIO

Se exalta en ti lo sensual y romántico. La llama del amor podría consumirte si no le pones un poco de sazón a tus acciones. Por lo mismo, cuida lo que dices y lo que haces.

No hagas aquello de lo que luego puedas arrepentirte. Controla tu exagerada impulsividad. Toma conciencia de tus actos.

Números de suerte: 47, 4, 23.

PISCIS

Ganas ahora el prestigio que tanto has deseado en tu vida personal y profesional. Toda nueva experiencia será muy educativa, especialmente en el plano espiritual.

Te llenas de energía y vitalidad. Comparte tu sabiduría con otros. Tus habilidades te están llevando a conquistar nuevas fronteras.

Números de suerte: 9, 40, 36.

