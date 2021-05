Walter Mercado: Horóscopos de hoy 31 de mayo

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 31 de mayo de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

La energía planetaria te brinda mucha vitalidad. Gustarás de envolverte en toda clase de actividades, en especial aquellas que requieran esfuerzo físico. Todo lo harás con rapidez y no tendrás paciencia, así que tendrás que moderar un poco tus impulsos para evitarte problemas.

Números de suerte: 4, 7, 21.

TAURO

Tu imagen pública es reforzada por tus logros y tus éxitos. No te apresures a la compra o inversión de propiedades. Estudia bien todo contrato. Tu trabajo o profesión beneficiarán a tu familia. No te sientas culpable si de momento no puedes brindarles toda la atención que se merecen.

Números de suerte: 4, 18, 28.

GÉMINIS

Tu intuición se agudiza en cuanto a los negocios y sabrás ahora, como por arte de magia, como duplicar tu dinero, a donde tienes que ir a buscar ayuda y con quien tienes que comunicarte para obtener lo que deseas. Recuerda, tus respuestas llegan de tu mundo espiritual y psíquico.

Números de suerte: 13, 10, 4.

CÁNCER

Es momento de unir esfuerzos y velar por el bienestar de todos. Tus beneficios te vendrán de la ayuda de familiares y conexiones de amigos. En el amor habrá más seriedad o compromiso. Seguir la corriente, ceder y dejar atrás los egoísmos será la mejor forma de llevarte con los demás.

Números de suerte: 12, 22, 5.

LEO

Estás en buen momento para brillar, para hacer que toda la atención se concentre en ti. Irradiarás energía y la misma será contagiosa. Gustarás de rodearte de flores, perfume o aromas que sean de tu predilección. El amor florece en tu vida y tú, como fuego que eres, te entregarás sin reservas.

Números de suerte: 6, 27, 2.

VIRGO

Se salpica tu vida de encanto por lo que tu buen humor será contagioso. No pasarás ningún detalle por alto al momento de lanzarte a la conquista de esa persona especial. Estarás en las de organizar eventos, reuniones o grupos en donde puedas compartir con personas positivas y alegres.

Números de suerte: 18, 42, 50.

LIBRA

Tus amigos te buscan y tu pareja se armoniza contigo. Tu nivel espiritual se eleva y podrás encontrar personas que compartan contigo los mismos intereses religiosos, caritativos y filantrópicos. Pon mayor atención a tus sueños y a tus presentimientos. Anota esos mensajes.

Números de suerte: 8, 11, 47.

ESCORPIÓN

Entras en un periodo excelente para invertir en el hogar o vender una propiedad. Pon atención a lo que tu cuerpo te está diciendo. No abandones tus dietas y cuidados. Procura descansar y recuperar energías. Tu sistema de defensa debe ser reforzado con buena alimentación y ejercicio.

Números de suerte: 15, 6, 13.

SAGITARIO

Te inclinarás a dejarte llevar por cosas menos importantes. Te costará mucho trabajo y esfuerzo conseguir lo que quieres, pero si perseveras el éxito será tuyo. Enfócate en tu profesión, carrera o estudios. Cuando tomes decisiones piensa en lo práctico y en lo que realmente te conviene.

Números de suerte: 20, 6, 10.

CAPRICORNIO

Se exalta tu creatividad por lo que te invadirá un deseo de competir, de hacer y crear. El amor sigue tomando sus altas y bajas. Te volverás seductor, romántico y muy sexual, pero también muy exigente en el amor. Evita los celos y las luchas por el poder y coopera, sé más condescendiente.

Números de suerte: 27, 1, 15.

ACUARIO

Figuras de autoridad como los padres, jefes o maestros estarán dispuestos a brindarte su ayuda o apoyo en lo que necesites. Es un buen periodo para pedir favores y ser correspondido. Tu pareja se quejará de tu activa vida social, lo que creará tensión en tus relaciones sentimentales.

Números de suerte: 11, 47, 33.

PISCIS

Si tienes un viaje pendiente o unas vacaciones espera retrasos e inconvenientes. Revisa todo antes de realizar el viaje. No te tomes riesgos innecesarios y ve a la segura. Los problemas de familia que surgieron debido a tu pareja se solucionan. Entras en un estado de luna de miel, disfrútalo.

Números de suerte: 46, 39, 9.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

