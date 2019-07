Walter Mercado: Horóscopos de hoy 31 de julio

¡Entérate de lo que te depara el destino este miércoles 31 de julio de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

La energía Cósmica te da luz verde para ganar dinero a través de tu profesionalismo, creatividad o nuevos estudios. Se presentan buenas oportunidades tanto de trabajo como de viajar. Atrévete a arriesgarte y no le temas a lo desconocido y aprende de las lecciones de la vida.

Números de suerte: 24, 29, 31.

Tauro

Estarás ahora sediento de saber, de conocer más sobre el mundo que te rodea. Excelente momento para matricularte en alguna materia de tu interés y expandir tus conocimientos. Los países lejanos y exóticos te inspirarán a viajar y conocer sobre otros lenguajes y culturas.

Números de suerte: 33, 5, 21.

Géminis

Estás en el mejor momento para invertir en ti, en tu imagen personal. Tendrás el gusto para vestir y escoger aquello que favorece tus encantos. El deseo de viajar se exalta y es muy posible un romance con alguien del extranjero. Pon mente y corazón en todo lo que hagas.

Números de suerte: 5, 25, 19.

Cáncer

Nadie podrá obligarte a realizar un trabajo que no te guste. Tú vas a disfrutar de lo que haces o te moverás de lugar. Continúa superándote, transformándote, aprendiendo y sacando de tu vida lo que no sirve, lo que te hace daño, pero con mucho cuidado de no caer en lo mismo.

Números de suerte: 9, 8, 44.

Leo

Concéntrate y presta mayor atención a todo lo que hagas. No esperes hoy mucha cooperación de parte de los demás, especialmente en tu trabajo o estudios. Tú mejor que nadie sabes cómo sobrevivir y salir adelante ante toda situación difícil. En ti está el luchar y vencer.

Números de suerte: 10, 41, 34.

Virgo

Revoletearás como una mariposa de flor en flor, hay muchas oportunidades para ti tanto a nivel profesional como amoroso. Ve con cuidado. Procura ser selectivo en tu búsqueda. Piensa bien las cosas. No te dejes impresionar con promesas y estudia bien el terreno que pisas.

Números de suerte: 22, 7, 27.

Libra

Los amigos, las organizaciones y las actividades en grupos serán de mucho beneficio para ti. Tus relaciones sociales podrán ofrecerte nuevas vías de progreso. No quieras hacer mucho en poco tiempo o arruinarás lo que deseas lograr. Ve despacio y con la seguridad de que todo saldrá bien.

Números de suerte: 22, 14, 31.

Escorpión

Todo lo que no parecía progresar, que se estaba tomando mucho tiempo en realizarse, ahora comienza a moverse con rapidez. Ganancias en lo económico llegan. Tu salud se ve satisfactoria, pero no abuses de tu energía.

Números de suerte: 11, 3, 26.

Sagitario

Te llenas de energía, positivismo y te preparas para dar la batalla que tengas que dar para llegar a tu meta. A ti te gusta la competencia así que mucho cuidado con la impulsividad que puede llevarte a cometer errores que atrasarán el logro de aquello que tanto deseas, Sagitario.

Números de suerte: 4, 12, 15.

Capricornio

Tu mente aguda y muy impaciente hace que busques nuevas alternativas para tus problemas inmediatos. Mucho cuidado con ser un tanto agresivo de palabra y decir más de lo que debes, ya que podrías herir susceptibilidades. Paciencia con tu familia, amistades o vecinos.

Números de suerte: 16,1, 8.

Acuario

Vigila tu bolsillo y no gastes lo que todavía no ha llegado a tus manos. Poco a poco tus finanzas se irán componiendo. Solo tienes que mantener el ritmo que hasta ahora llevas y tener fe en que, con perseverancia, vas a salir airoso de toda situación difícil que pueda estarte afectando.

Números de suerte: 9, 12, 13.

Piscis

De cualquier cambio o reorganización por la que pases podrás terminar en mejor situación de la que estás ahora. Es momento de liberarte de lo que te ata y no te deja progresar como deseas. Actitudes negativas y pensamientos derrotistas no pueden ocupar un lugar en tu corazón o mente.

Números de suerte: 7, 6, 18.

