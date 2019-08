Walter Mercado: Horóscopos de hoy 31 de agosto

¡Entérate de lo que te depara el destino este sábado 31 de agosto de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

Encontrarás la sanación a tus viejos males de salud. El Cosmos desea que tengas placer y satisfacción personal y de un modo u otro te proporcionará los medios para ello. No esperes por nada ni por nadie para hacer aquello que te dicta tu corazón. Es momento de dirigir tu propia orquesta.

Números de suerte: 23, 4, 19.

Tauro

Oportunidades únicas aparecen en tu panorama para unirte a tu alma gemela. Habrá más armonía y entendimiento entre los ya unidos o casados. Tocarás tierra firme en asuntos del corazón. Llegarás a acuerdos saludables con seres que en años anteriores fueron problemáticos.

Números de suerte: 13, 2, 45.

Géminis

Problemas y desacuerdos nunca faltarán pero los podrás resolver tranquilamente con la ayuda de tus seres queridos. Laborarás y decidirás más en conjunto, tomando en consideración la opinión de la gente que te interesa. Tu pareja será tu mejor amiga, consejera, amante y maestra.

Números de suerte: 1, 32, 27.

Cáncer

Has trabajado duramente y has dado lo mejor de ti para beneficio de otros y ahora te llega tu recompensa. Personas artísticas, espirituales y cultas embellecerán y enriquecerán tu vida. Se alejarán las amistades que no eran sinceras. Vencerás tus demonios internos y defectos mayores.

Números de suerte: 34, 22, 4.

Leo

Tomarás riesgos calculados ya que la buena suerte te acompaña, Leo. Tu mundo social experimentará una transformación profunda y duradera. Muchos se irán de tu lado y sólo quedarán los que realmente te valoran y te quieren por lo que eres y no por lo que tienes.

Números de suerte: 44, 7, 28.

Virgo

Te sentirás protegido y amparado por fuerzas misteriosas. Experimentarás las consecuencias de tus actos y de tus decisiones. No te diluyas en mil actividades complaciendo a todo el mundo y agotando tus energías. Dedícate más tiempo a ti, a lo que realmente te hace feliz.

Números de suerte: 8, 15, 11.

Libra

Tu autoestima y la confianza que tienes en ti mismo estarán por las nubes. Estarás muy sensual y atractivo. El amor será toda una realidad en tu vida. Lo más interesante será que podrás amar intensamente a la vez que tendrás espacio, tiempo y libertad para hacer lo tuyo.

Números de suerte: 20, 14, 31.

Escorpión

Notarás y notarán una dramática transformación en tu personalidad. Van a ocurrir cambios espirituales en planos muy profundos. Es momento de alimentar la fe. Tendrás el valor de desenmascarar hipócritas y manipuladores. Cultivarás nuevas y mejores amistades.

Números de suerte: 36, 12, 9.

Sagitario

Alimenta tu mente y tu espíritu de afirmaciones positivas. Sales de un atolladero donde te sentías aprisionado. El único que puede hacerte daño y paralizar la lluvia de éxitos serás tú mismo si permites que la mente se llene de inseguridades y pensamientos de fracaso y derrota.

Números de suerte: 10, 6, 33.

Capricornio

Darás tiempo a toda relación hasta conocer qué se esconde detrás de una cara bonita. Nada ni nadie podrá perturbar la paz y la felicidad que encierra tu corazón. Se acabó tu periodo de drama y comienza ahora el de la comedia. Gente conflictiva, extraña, rara o neurótica se aleja de tu vida.

Números de suerte: 45, 18, 3.

Acuario

Nadie podrá convencerte u obligarte a hacer lo que tu alma rechaza. Las lecciones recibidas por engaños y traiciones te han puesto alerta para protegerte de manipuladores o aprovechados. Déjate guiar por tus corazonadas. Romperás valientemente con todo lo que te ha estancado.

Números de suerte: 50, 38, 41.

Piscis

Acabó tu periodo de perder tu energía con seres que no te respetaban ni te valoraban. Tu selección de socios o asociados será mucho más acertada. Disfrutarás de todo y de todos sin complicarte con casos clínicos. Tu mundo de la amistad se enriquece con seres de mucha luz.

Números de suerte: 17, 42, 38.

