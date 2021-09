Walter Mercado: Horóscopos de hoy 30 de septiembre

Entérate de lo que te depara el destino este 30 de septiembre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Tu honestidad y tu franqueza te abrirán las puertas a nuevas oportunidades de progreso económico y personal. Continúa adelante con tus sueños de educarte. Ten presente que no hay edad para estudiar y ser un triunfador en la vida. Sigue adelante con tus planes. No paralices lo que te va a obtener el éxito.

Números de suerte: 8, 10, 2.

TAURO

Aléjate de todo lo que te cause tensión o angustia. Practica más la oración ya que por medio de la misma lograrás ver muchos milagros realizarse en tu vida y en la de aquellos que quieres. Utiliza tu verdad para sanar y traer paz al mundo. No critiques, no andes por ahí señalando los defectos de otras personas.

Números de suerte: 6, 29, 45.

GÉMINIS

El horóscopo de Walter Mercado dice que podrás disfrutar de aquello que antes te fue negado. Tu fe te llevará a alcanzar la felicidad. Aquellos que te quieren estarán contigo, a tu lado, apoyándote en lo que necesites. Recuperas el terreno perdido en lo que al plano sentimental se refiere. Donde había dudas, celos y rencores ahora solo reina la paz.

Números de suerte: 46, 20, 5.

CÁNCER

Muévete, explora nuevos terrenos. Toda nueva experiencia te fortalecerá económicamente. Lo relacionado con la comunicación y los negocios, especialmente con el extranjero, se exalta para ti. Todo lo que implique cambios ahora te beneficiará grandemente, especialmente en el plano profesional.

Números de suerte: 44, 26, 38.

LEO

Proyecta todo ese carisma positivo que tienes dentro de ti. Tú eres un ser lleno de amor. Pon de manifiesto ese manantial de hermosas ideas que fluyen por tu mente. Supera depresiones y melancolías. Lo que no pudo ser ya pertenece al pasado. Permite que la luz entre por la ventana de tu corazón e ilumine todo tu ser.

Números de suerte: 2, 33, 1.

VIRGO

Renuncia al pasado y entrégate por completo al momento presente. Tu vida sentimental toma ahora un rumbo ascendente. Te atreverás a lograr o realizar lo que hasta ahora considerabas un imposible. No permitas que pequeños problemas de índole económica influyan en tu estado de ánimo, ya que serán pasajeros.

Números de suerte: 20, 9, 16.

LIBRA

Un problema económico se resuelve, como por arte de magia. Todo dinero que inviertas inteligentemente, se te multiplicará. Mímate, consiéntete un poco más. Visitas inesperadas traen sorpresas agradables a tu vida. El poder compartir con tus seres queridos te llenará de gran satisfacción personal.

Números de suerte: 2, 19, 34.

ESCORPIÓN

Procura por todos los medios lograr establecerte sobre bases firmes especialmente en el terreno sentimental. No actúes impulsivamente ya que es momento de sentarse a hablar y sobre todo escuchar atentamente al ser amado. Escoge cuidadosamente tus amistades. No te dejes deslumbrar por las apariencias.

Números de suerte: 4, 21, 13.

SAGITARIO

Lo oculto en tu vida sale a la superficie. En estos momentos no es aconsejable que te aventures en lo desconocido, así como tampoco que te envuelvas con personas extrañas. Una aventura amorosa te pondrá en una situación difícil de resolver. Tendrás que ser honesto, especialmente para con tu pareja.

Números de suerte: 3, 45, 15.

CAPRICORNIO

La suerte está de parte tuya. No te quedes sentado esperando que las cosas lleguen a ti y lánzate a la conquista de tus sueños. Toda idea que brote de tu mente, será exitosa. El dinero no te faltará gracias a tu gran habilidad para hacer que el mismo rinda, pudiendo sacar el máximo provecho.

Números de suerte: 17, 46, 30.

ACUARIO

Entierra el pasado y no te sigas lamentando por lo que no tienes. Rompe con compromisos sin sentido alguno que solo te atrasan o te atan a personas que no son de tu agrado. Es momento de renovación. Comienza en este mismo instante a sacar de tu vida todo lo viejo y a añadir cosas nuevas.

Números de suerte: 35, 18, 7.

PISCIS

No te precipites a tomar decisiones ni a dar opiniones en donde no te las han pedido. Cuida mucho de tus relaciones para con tu familia. Tu profesión y trabajo también son importantes por lo que se impone que te organices mejor. Conoce tus puntos débiles para que puedas superarte en aquello que tanto deseas.

Números de suerte: 15, 44, 25.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

