Walter Mercado: Horóscopos de hoy 30 de octubre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este domingo 30 de octubre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Tu regente, Marte, se encuentra retrógrado en tu tercera casa zodiacal, la de la comunicación. Es importante que controles la ira, el atacar verbalmente o establecer el contacto cero de forma impulsiva. Retírate, piensa, medita, analiza las consecuencias de tus posibles reacciones. Tu afirmación de hoy: “Tengo total control de mis acciones, pensamientos y palabras”.

Números de suerte: 36, 28, 19.

TAURO

Es importante que controles el impulso de gastar desmedidamente. Marte, retrógrado en tu casa solar del dinero, amenaza con perder rápidamente dinero que necesitas. Esta influencia planetaria aumenta tu ambición, el deseo de tener más. Se impone el que cuides de tu dinero. Tu afirmación de hoy: “Cuido de mí. Me amo”.

Números de suerte: 50, 38, 43.

GÉMINIS

Marte, el planeta guerrero, impulsivo y fuerte, se encuentra retrógrado en tu signo. Géminis es del elemento aire y este planeta le inyecta cierta rebeldía, coraje e impulsividad, pero cuidado de no exagerar ya que te puede traer graves problemas o arrepentimientos. Tu afirmación de hoy: “Decreto paz y mucho amor en mi vida”.

Números de suerte: 9, 33, 11.

CÁNCER

Te enfrentas a ciertos asuntos del pasado que aparecen de repente. Trata de fluir y adaptarte. Recuerda que nada es permanente ni dura para siempre. Retirarte y pensar cómo puedes intentar de nuevo aquello que ha representado un reto y deseas alcanzar es una opción muy positiva. Tu afirmación de hoy: “Nada me detiene en el logro de mis metas”.

Números de suerte: 8, 49, 21.

LEO

Marte, retrógrado, te lleva a desarrollar una paciencia infinita con tu círculo de amistades. Te enfrentas a pruebas de tolerancia, empatía, apoyo y comprensión hacia los demás. Te recomiendo que durante este periodo escuches más y opines menos. Calladito te irá mejor. Fluye, Leo. Evita dirigir o dominar en actividades grupales, fiestas o reuniones. Tu afirmación de hoy: “Soy todo amor y paz”.

Números de suerte: 32, 1, 55.

VIRGO

Mucha actividad, cambios, acontecimientos que alteran tu ambiente laboral. Marte, retrógrado, saca tu lado agresivo y rebelde ante lo que consideras injusto tanto para ti como para tus compañeros de trabajo. Espera a que pase esta retrogradación para pedir aumento o ascenso laboral. Tu afirmación de hoy: “Me adapto y fluyo”.

Números de suerte: 1, 39, 22.

LIBRA

Llegó el momento de frenar toda actividad que represente un riesgo para ti. Marte, retrógrado, te invita a pensar en ti. Nadie es culpable de que los planes no salgan como tú así lo deseas. Si algo no se da, es que no te convenía. Agradece que estás bajo la protección Divina. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser bendecido, lleno de la Gracias de Dios”.

Números de suerte: 31, 53, 20.

ESCORPIÓN

Marte, retrógrado, despierta en ti cierta necesidad de ir tras lo prohibido, lo inalcanzable. Tus impulsos sexuales se alteran. Estás sensible a todo lo que te hagan o digan. Impera que estés muy consciente de las consecuencias de tus actos. Busca ayuda en aquellas adicciones o dependencias que te quitan la paz. Tu afirmación de hoy: “Mantengo la calma ante la adversidad”.

Números de suerte: 9, 17, 34.

SAGITARIO

A partir de hoy, sé paciente con tu pareja o socio. Marte, retrógrado, deja salir todo aquello que recientes, el coraje que has guardado dentro de ti y no te has atrevido a expresar. Trabaja con tu impulso de tomar acción, romper o cerrar capítulos en tu vida sin pensar en las consecuencias. Tu afirmación de hoy: “Renuncio a todo lo tóxico y me abro a ser feliz”.

Números de suerte: 9, 5, 38.

CAPRICORNIO

Despiertas a grandes realidades que antes no querías ver. Marte, retrógrado, te lleva a luchar por defender tu paz, tu salud física y mental de todo aquello que amenace tu estabilidad. Sacas fuerzas para actuar con la razón y no con el corazón, de forma lógica y racional. Tu afirmación de hoy: “Tengo el poder de cambiar para ser feliz”.

Números de suerte: 37, 55, 21.

ACUARIO

Marte, retrógrado, te lleva a actuar con precaución, a ser más selectivo al momento de elegir con quien pasar tiempo de calidad. Has recibido grandes lecciones en el amor, en especial con la relación entre padre/madre e hijos. Buscas estar contigo mismo haciendo aquello que amas. Tu afirmación de hoy: “Bendigo todo lo que doy como lo que recibo”.

Números de suerte: 1, 38, 41.

PISCIS

Tu casa zodiacal del hogar y la familia es tocada por Marte retrógrado. Se alteran los ánimos. Sé tú el que ponga la paz y no la discordia. Evita estar a la defensiva de todo lo que te digan o hagan. Controla la ira, el coraje que alguien a tu lado despierta en ti. Tu afirmación de hoy: “Acepto toda oportunidad que se presenta para mi bien”.

Números de suerte: 6, 44, 35.

