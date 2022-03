Walter Mercado: Horóscopos de hoy 30 de marzo del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este miércoles 30 de marzo del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Fortalece tu espíritu para que puedas hacerles frente a las tentaciones que afectan tu salud. Apacigua un poco tu ritmo de vida, toma las cosas con calma. Valoriza tu tiempo. Muchas veces por estar en donde no debes, no puedes cumplir con tus responsabilidades inmediatas.

Números de suerte: 15, 50, 6.

TAURO

Te inclinarás hoy a darle más importancia de lo debido a todo. Cuídate de caer en exageraciones especialmente al expresarte o comunicarte. No pases hacia delante comentarios que podrían resultar ofensivos a personas que apenas conoces. Evita las personas chismosas.

Números de suerte: 18, 5, 13.

GÉMINIS

Aclara dudas en todo lo referente a asuntos legales. Envuélvete en todo aquello que te afecte a ti directamente y busca la solución a tus problemas. No dudes en buscar ayuda profesional si las cosas se te ponen difíciles. Practica poner tus tareas y obligaciones por orden de prioridad.

Números de suerte: 1, 11, 32.

CÁNCER

Excelente día para liberar tu creatividad y echar a un lado todos los complejos. Atrévete a explorar nuevas posibilidades de progresar en relación al trabajo o estudios. Es tiempo de manifestar tus talentos dormidos y poner en marcha tu brillante imaginación. Tu hogar será tu centro de acción.

Números de suerte: 14, 31, 2.

LEO

Camina tu propio camino sin importarte las críticas o el qué dirán. Valórate para que te valoren y para que te respeten. Limpia tu mente de prejuicios y fortalécete como nunca antes en el aspecto espiritual. Haz buen uso de tu palabra siempre. Aconseja, orienta a aquellos que lo necesitan.

Números de suerte: 5, 41, 29.

VIRGO

Hoy será un día en que valdrá la pena tomar la iniciativa en todo y arriesgarte, Virgo. Une esfuerzo con esa persona que te está ofreciendo una oportunidad de negocio difícil de rechazar. Las dudas que tengas se irán disipando según te envuelvas en todo nuevo proyecto.

Números de suerte: 22, 15, 42.

LIBRA

Simplifica la vida haciendo aquellas cosas que realmente te complacen. Tómate tu tiempo para todo. Que no haya prisa en tu vida. Relájate, descansa lo más posible y disfruta de esos pequeños detalles que hacen la vida más sabrosa. Lo espiritual está a tu lado. Nada ni nadie podrá sacarte de tu centro.

Números de suerte: 40, 17, 8.

ESCORPIÓN

Surgen complicaciones en tu área de trabajo por lo cual debes estar muy pendiente de todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Aléjate del peligro, Escorpio. Las actividades que lleves a cabo en la tranquilidad de tu hogar serán las mejores y las más seguras por el momento.

Números de suerte: 33, 1, 4.

SAGITARIO

Tu situación económica sufrirá ahora cambios favorables. Expresa, comunica tus necesidades y pide ayuda cuando lo consideres necesario. Vence la timidez o el miedo a decir lo que sientes. Reclama aquello que te deben. No le sigas dando de larga y sé más agresivo al luchar por lo tuyo.

Números de suerte: 1, 45, 30.

CAPRICORNIO

Te encuentras en control de tus finanzas y haciendo buen uso de tu dinero, te felicito. Tú bien sabes que con un poco más de esfuerzo lograrás la meta que te has trazado. Tu comunicación se favorece por lo cual deberás de exigir aquello que te mereces y que con tu trabajo te has ganado.

Números de suerte: 16, 20, 3.

ACUARIO

A partir de hoy hazte el firme propósito de liberarte de cargas emocionales que no te pertenecen. Vive el momento actual, el presente y te evitarás muchas frustraciones. No intervengas en la vida de otras personas a menos que sea una emergencia. No pongas tu fe en donde no hay luz.

Números de suerte: 41, 2, 19.

PISCIS

Te llegó el momento de pensar seriamente en ti, en tu futuro. Sé más práctico en cuanto a tus decisiones y proponte terminar todo proyecto. Tus problemas son menos graves de lo que imaginas. Te recuperas de locuras cometidas en el pasado y te alejas de todo lo turbio o extraño.

Números de suerte: 11, 28, 7.

