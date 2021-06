Walter Mercado: Horóscopos de hoy 30 de junio

Entérate de lo que te depara el destino este 30 de junio de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Establece bien tus prioridades en la vida, tanto en el aspecto material como espiritual. Se impone que te organices. Toma conciencia de lo importante que es ahorrar y la importancia de cuidar el dinero que con tanto trabajo ganas. De ti depende tu éxito o tu fracaso.

Números de suerte: 19, 1, 24.

TAURO

La energía planetaria te sacude como nunca antes en el aspecto personal. Se vuelve ahora la atención hacia tu persona, hacia tus sentimientos más profundos e irás en busca de tu verdadero ser. Aprende la lección de los errores cometidos que cambiaron tu vida drásticamente.

Números de suerte: 3, 22, 36.

GÉMINIS

Ahora estarás más consciente de tus actos y te orientarás mejor. Se impone que salgas adelante por tus propios esfuerzos. No dependas de nadie para lograr lo que deseas. Experimentarás una total transformación en tu vida, ya que alguien que te afectaba negativamente, se aleja.

Números de suerte: 50, 12, 41.

CÁNCER

El ambiente en donde te encuentras jugará ahora un papel muy importante en la manera en cómo te comunicas con los demás. Los planetas te impulsan a reestructurar tu mente, poniendo énfasis en patrones, actitudes, hábitos, manera de expresarte y la atención que prestas a tu pareja.

Números de suerte: 41, 4, 27.

LEO

No concentres tus energías en el trabajo y dales especial atención a tus seres queridos. Recogerás los frutos de lo que sembraste en el pasado. Si obraste positivamente los resultados serán excelentes. El Cosmos te impulsa a triunfar, a lograr aquello que siempre has deseado.

Números de suerte: 11, 44, 2.

VIRGO

Tu forma de ver la vida cambia porque estás evolucionando. Encontrarás que estás llegando a una etapa donde tus necesidades han cambiado y la necesidad de estabilizarte se impone como nunca antes. Buscarás expandir tu sabiduría con estudios tales como la metafísica o filosofía.

Números de suerte: 5, 30, 18.

LIBRA

Se favorecen las relaciones personales, aun cuando sientas que los demás demandan mucho de ti, especialmente tu pareja, si la tienes. Tendrás que dedicarle mucho tiempo a esta situación. Tienes que tener bien claro qué esperas de la otra persona y qué ésta espera de ti.

Números de suerte: 9, 48, 16.

ESCORPIÓN

El horóscopo de Walter Mercado dice que circunstancias fuera de tu voluntad te darán lecciones difíciles pero necesarias para fortalecerte emocionalmente. No todo te resultará tan fácil como antes, especialmente en lo que a tus relaciones amorosas se refiere, pero tu fortaleza espiritual, te nutre, te eleva y te lleva a luchar y ganar.

Números de suerte: 35, 15, 7.

SAGITARIO

La energía planetaria te pone sobre aviso, lo que significa que tendrás mayores responsabilidades en todos los aspectos. Es tiempo de poner las cosas en orden y de desarrollar mayor paciencia y responsabilidad para con tu trabajo. No dejes para después exámenes rutinarios de salud.

Números de suerte: 4, 31, 27.

CAPRICORNIO

Alguien cercano a ti podría afectar levemente tus planes, y no faltará quien te pida que te unas a alguna organización o equipo por lo que podrías sentirte presionado o con más responsabilidades. Ve tras tus deseos o ambiciones y si has trabajo para lograr las mismas los resultados serán favorables.

Números de suerte: 45, 8, 13.

ACUARIO

Alguien cercano a ti podría afectar levemente tus planes, y no faltará quien te pida que te unas a alguna organización o equipo por lo que podrías sentirte presionado o con más responsabilidades. Ve tras tus deseos o ambiciones y si has trabajo para lograr las mismas los resultados serán favorables.

Números de suerte: 45, 8, 13.

PISCIS

Vienen cambios necesarios. Aquello que no se resolvió, así como nuevas responsabilidades, son algunas de las cosas con las que tendrás que lidiar. Hay que resolver problemas que has estado ignorando. En el amor no sigas perdiendo tu valioso tiempo con alguien que no te merece.

Números de suerte: 12, 49, 3.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!