Walter Mercado: Horóscopos de hoy 30 de julio

Horóscopo de Walter Mercado, 30 de julio de 2021

ARIES

Terminan las locuras en el amor. No más juegos ni coqueterías absurdas, Aries. No es momento para envolverte en relaciones precipitadas. Toda relación sentimental deberá ser pensada muy cuidadosamente. Tus deseos de viajar, de expandir tus conocimientos se realizan.

Números de suerte: 20, 4, 15.

TAURO

Todo se tambalea, pero todo te conviene. Sales de la inseguridad, la timidez, complejos de inferioridad y te impones en la sociedad como nunca antes. Si tienes pareja, llegó tu momento de la verdad. Ahora se quedará a tu lado la persona que te inspire, te ame, te respete y te acepte tal y como eres.

Números de suerte: 29, 42, 35.

GÉMINIS

Tu vida social será menos demandante y de mayor calidad. Estarás menos idealista y soñador y sí más práctico y realista. Te cuidarás y sabrás regalarte tiempo. No te desvivirás más por complacer a otras personas. Te complacerás a ti mismo y no te importará la opinión de otras personas.

Números de suerte: 9, 16, 4.

CÁNCER

Tu imagen pública mejora. No corras tan de prisa, Cáncer. Disfruta de tu camino por la vida admirando la creación Divina. Deja espacio para lo sorpresivo e inesperado. Desarrolla el poder de maravillarte de todo lo que ocurra a tu alrededor. Todo cambio, mudanza o viaje significará buena suerte.

Números de suerte: 11, 3, 22.

LEO

Te das a respetar y recuperarás tu estima propia. Cuida sin embargo tu comunicación. Di tus verdades, pero con mucho cuidado, sin ofender. Salud, dinero y amor han sufrido altas y bajas, lo que te ha llevado a formar una actitud más realista hacia el dinero y las finanzas.

Números de suerte: 10, 30, 47.

VIRGO

No importa la edad que tengas, desarrolla nuevos intereses. Toma algún curso de mejoramiento personal y ten en cuenta que el secreto de tu buena salud consiste en: mente pura, cuerpo y emociones sanos. No permitas que nada perturbe tu paz. Comienza en cero con una nueva filosofía de vida.

Números de suerte: 12, 6, 17.

LIBRA

Tu necesidad de libertad se exagera. Querrás que tu pareja te ceda espacio, tiempo y confié plenamente en ti. Aplica tus facultades extra sensoriales para que puedas leer las intenciones de ciertos seres difíciles que llegarán a tu espacio en el transcurso de los próximos días.

Números de suerte: 8, 19, 43.

ESCORPIÓN

No intervengas en la vida de nadie, especialmente en la de tu propia familia. No sigas aconsejando a quien no escucha consejos. Tú ya vienes de regreso de todo lo negativo. Los que se encuentran en busca de pareja, la energía planetaria les ayuda a lograr sus sueños de amor.

Números de suerte: 39, 45, 21.

SAGITARIO

Respeta la autoridad médica. Hazte por lo menos una vez al año un buen examen físico. Si no estás satisfecho, busca alternativas de sanación. Lo importante es tener buena salud. Lo relacionado a papeles, documentos, asuntos legales se enfatiza. Con tu tacto y diplomacia saldrás victorioso.

Números de suerte: 31, 28, 5.

CAPRICORNIO

El horóscopo de Walter Mercado dice que ha llegado tu momento de renovación total. Tu círculo de amistades crece. Ganarás dinero en lo relacionado a las comunicaciones, arte, invenciones o tecnología. No habrá fuerza alguna que te paralice en tu ascenso hacia nuevas cumbres. Saldrás de la pasividad hacia la actividad.

Números de suerte: 50, 38, 14.

ACUARIO

Hijos, dependientes, familia inmediata, cobran una inmensa importancia para ti así como también tu vida social. Tu actitud hacia las finanzas y los asuntos materiales, cambia. Comprenderás el valor de todo y el precio que hay que pagar por lo realmente valioso y eterno de tu existencia.

Números de suerte: 3, 25, 33.

PISCIS

Problemas íntimos y familiares se solucionan satisfactoriamente. El perdón obrará milagros en situaciones difíciles que han imperado en los últimos años en tus relaciones de familia. Después de algunos desengaños y traiciones sabrás cómo orientarte mejor en las relaciones humanas.

Números de suerte: 41, 27, 13.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

