Walter Mercado: Horóscopos de hoy 30 de diciembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 30 de diciembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho.

ARIES

Te expresarás y te comunicarás con mucha facilidad. Todo lo relacionado a la escritura o comunicación verbal de una manera artística, se encuentra excelentemente aspectado para ti. Las relaciones familiares mejoran notablemente ahora que te encuentras más persuasivo y menos dominante con los demás.

Números de suerte: 8, 20, 15.

TAURO

Tu intuición se exalta como nunca antes. Te atraerá todo lo que tenga que ver con culturas extranjeras, países exóticos y lejanos por lo que te verás tentado a dar un viaje al extranjero. Estarás también un tanto filosófico y espiritual y buscarás la verdad que cambiará tu manera de pensar y ver la vida.

Números de suerte: 33, 7, 16.

GÉMINIS

Dirige tu energía hacia algún campo creativo ya que si no tienes suficientes cosas en que poner tu mente podrías tornarte algo inflexible y enojarte con mucha facilidad ante el comportamiento de otros. No exijas lo que no puedes dar. Tus amigos son pocos, pero muy leales a tu persona. No pongas en riesgo su amistad.

Números de suerte: 10, 4, 49.

CÁNCER

Tus problemas de salud muchas veces se deben a tu estado de ánimo. No te calles nada, expresa tus sentimientos con cariño, no los guardes dentro de ti. Es importante cuidar tu mundo emocional y mental envolviendote en actividades que te permitan liberar tensiones y mantener una actitud positiva en la vida.

Números de suerte: 7, 13, 9.

LEO

Tu mente buscará ahora profundizar en los misterios de la vida y la muerte. Te mostrarás un tanto rebelde a la hora de aceptar costumbres y dogmas que otros quieren imponerte. Buscarás la verdad y tu fe se fortalecerá. Revisa tus planes de viaje antes de salir para que te evites problemas, retrasos o accidentes.

Números de suerte: 29, 41, 5.

VIRGO

El amor te ronda y aunque te encuentras ahora algo resbaladizo y difícil de atrapar, te verás envuelto en las redes del amor. Concederás un poco de tu libertad a cambio de estabilidad a largo tiempo. La energía planetaria te inspira a embellecer tu hogar, a decorar, a rodearte de cosas bellas, diferentes, únicas y especiales.

Números de suerte: 1, 27, 4.

LIBRA

No tengas miedo a las demostraciones de amor y supera esas experiencias pasadas que te han dejado un tanto serio. No te das por convencido fácilmente y ahora estás muy cerca de conseguir lo que tanto has estado buscando o planificando. Un amigo o compañero te dará su ayuda desinteresada, acéptala sin restricciones.

Números de suerte: 16, 5, 23.

ESCORPIÓN

Excelente periodo para envolverte en todo tipo de actividades. El aprender algo nuevo, como lo es un nuevo idioma o pasatiempo te servirá de pasaporte para lanzarte a nuevas aventuras y ampliar tus horizontes. Encuentros casuales con personas de diferente nacionalidad darán paso al romance para aquellos que están en busca de pareja.

Números de suerte: 18, 5, 20.

SAGITARIO

Se impone controlar todo ataque de celos antes de que los mismos controlen tu vida. Tu intuición, muy aguda en estos días, te ha llevado a tomar decisiones que no pensaste tomar un tiempo atrás. Tendrás que buscar tu seguridad dentro de ti y no esperar que otros te la brinden. Tus celos a veces te llevan a situaciones innecesarias.

Números de suerte: 27, 30, 25.

CAPRICORNIO

Te anotas logros sustanciales en el sector financiero. Tu personalidad resplandece ahora que te encuentras muy sociable, amigable, atractivo y conversador. Querrás estar rodeado de amigos, así como también de conocer gente nueva y divertida. En cualquier reunión o fiesta serás el centro de atención.

Números de suerte: 21, 35, 50.

ACUARIO

En estos días te sentirás con muchos deseos de expresar tu cariño a todo aquel que comparta tu vida. Querrás gozar de los placeres y dejar a un lado tus responsabilidades aún cuando sea por el día de hoy. Mucho cuidado de dejarte llevar por la buena comida y los postres deliciosos ya que podrás adquirir unas libritas de más. N

Números de suerte: 8, 10, 42.

PISCIS

Tu mente activa, lo estará ahora aún más. Querrás hacer más de una cosa a la misma vez y te será muy difícil llevarlas a su final. Puedes ser un tanto precipitado por lo que la meditación será excelente para ti. Estarás abierto a relaciones que despierten tu interés, rodeándote de buenas amistades que aporten algo positivo a tu vida.

Números de suerte: 37, 45, 33.

