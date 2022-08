Walter Mercado: Horóscopos de hoy 30 de agosto del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este martes 30 de agosto del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

En asuntos de amor habla con el corazón, pero sin reproches. Si algo te molesta de tu relación, este es el momento para decirlo y darle punto final. Seguir con esa espina clavada, solo te producirá más dolor. Tu reto será cómo comunicar esos sentimientos sin que provoques una confrontación.

Números de suerte: 22, 8, 9.

TAURO

Gustarás de pasar el tiempo libre con amigos o en alguna actividad de grupo. Tu palabra es poderosa. Tus energías deben ser dirigidas a unir y no a sembrar desunión en las actividades ya sean políticas, sociales o personales. No todos piensan como tú y a veces te es difícil aceptarlo.

Números de suerte: 21, 3, 4.

GÉMINIS

Un nuevo proyecto o una idea muy creativa te motivará y te entusiasmará hacia una nueva meta. Tu intuición te llevará por el camino correcto, pero no des un solo paso sin antes verificar con personas expertas en la materia. Se resaltan tus encantos personales haciéndote un ser irresistible.

Números de suerte: 1, 17, 11.

CÁNCER

El deseo tuyo de sobresalir en todo lo que haces, de competir, de ser un líder y ver realizar poco a poco tus metas, se enfatiza. Se exaltan tus habilidades creativas ayudándote a lograr todo lo que te propongas en estos momentos. Vigila bien tus pasos, estás en la mira de muchos.

Números de suerte: 16, 8, 12.

LEO

No importa lo que otros te digan o traten de hacer por ti, no te sentirás satisfecho. A veces quieres mantener en tus manos lo que más deseas, pero al apretar tanto el puño no dejas espacio, y se te escapa entre tus dedos. Nada por obligación se hace con gusto y esto puede alejar a quien tú más quieres.

Números de suerte: 13, 12, 6.

VIRGO

Te mantienes alejado de los demás en estos días. Trabajas en secreto y no te gusta oír las críticas ni las opiniones sobre tu vida o lo que haces. Trata de mantener una visión positiva de tu futuro. No tienes que ir de prisa, un paso a la vez y lograrás lo que deseas, aunque tengas que cambiar de ruta.

Números de suerte: 6, 12, 34.

LIBRA

Tu preocupación por la seguridad económica está presente y quieres tomar completo control. Surge la idea de trabajar por tu cuenta, comenzar un negocio desde el hogar. Es importante que las relaciones de familia no se rompan por obtener control de las cosas materiales.

Números de suerte: 36, 49, 21.

ESCORPIÓN

Estás caminando sobre un terreno lleno de huecos y te parece que cuando más nivelado está el suelo, de repente caes en otro hoyo. No dejes que estas sorpresas detengan tu ánimo, ni tu curso. Tendrás a tu disposición los recursos para solucionar o reparar cualquier inconveniente.

Números de suerte: 7, 18, 22.

SAGITARIO

El mejor momento para comenzar un programa de ejercicios físicos es ahora. Tu cuerpo te lo agradecerá. Los planetas te motivan y te dan la energía necesaria que necesitas. Actúas por impulso y es por esto que antes de tomar una decisión, lo hagas con calma, analizando bien todo primero.

Números de suerte: 35, 17, 8.

CAPRICORNIO

Tus emociones son intensas en estos momentos. Te sientes impaciente con las respuestas de los que te rodean. Salen a la luz secretos que te hacen cambiar tu manera de pensar sobre tu vida y la de otros. Algo se termina para dar comienzo a lo nuevo, al cambio, a lo que te conviene.

Números de suerte: 17, 15, 8.

ACUARIO

A pesar que buscarás trabajar con tu pareja o tu socio en negocios, se presenta una lucha por el poder. Hay mucha competencia y el ambiente se presta para la batalla, pero es también una oportunidad para aprender cómo usar la diplomacia y el tacto con los demás.

Números de suerte: 15, 4, 9.

PISCIS

Pones todos tus esfuerzos en tu trabajo. Tus responsabilidades son muchas y es importante llevar un orden de acuerdo a tus prioridades. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No te preocupes por que todo salga a la perfección. En este momento lo que hace falta es ponerte al día.

Números de suerte: 7, 28, 3.

