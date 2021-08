Walter Mercado: Horóscopos de hoy 30 de agosto

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 30 de agosto de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Mercurio ahora entra en tu casa de las uniones y te da toda su energía y su luz para que te asocies o te unas en matrimonio junto al ser que amas. El mundo de lo espiritual te brindará esa paz que tanto buscas en tu interior. Te complacerás y no harás nada ahora en contra de tu voluntad.

Números de suerte: 12, 3, 5.

TAURO

La ayuda que necesitas te llega, así que tranquilo. Sabes, muy dentro de ti, que te encuentras en el camino correcto en estos momentos de tu vida. Relájate y confía que la voluntad de Dios es verte realizado y feliz. Tu salud mejora y te sentirás con mucha energía para emprender nuevos proyectos.

Números de suerte: 23, 9, 2.

GÉMINIS

Tu impulsividad activada por Mercurio, tu planeta regente, te llevará a exponer tus talentos como nunca antes. Ahora proyectas una personalidad mucho más fuerte e impactante. La palabra precaución te protegerá de hacer decisiones precipitadas en los negocios. Desarrolla paciencia.

Números de suerte: 47, 33, 14.

CÁNCER

Mercurio te llena de energía, ayudándote a resolver conflictos relacionados con la falta de comunicación, especialmente entre familiares cercanos. Poseerás un magnetismo especial para que hagas valer tus derechos y puedas bregar sabiamente hasta con los seres más difíciles.

Números de suerte: 7, 49, 23.

LEO

Aguanta ese ímpetu de tú querer ser mismo el que lo diga o lo controle todo. Escúchate con atención para que estés bien consciente de lo que estás diciendo y te expreses con mucho amor. Muchas veces dices cosas que sin darte cuenta podrían causar que la persona que te escucha se ofenda.

Números de suerte: 5, 38, 19.

VIRGO

Mercurio, tu regente, trae suerte a tu vida. La belleza y el amor que llevas por dentro lo proyectas y lo reflejas en tu medioambiente, en el lugar donde trabajas y donde vives. Todo lo natural llaman ahora tu atención, como las flores frescas, la naturaleza, los alimentos naturales, el campo o la playa.

Números de suerte: 35, 9, 11.

LIBRA

Irradiarás energía, alegría y encanto ahora que Mercurio entra en tu primera casa del Zodiaco. Tu creatividad no tendrá límites. Estarás dotado de mucha gracia, encanto y facilidad de expresión. Todas las miradas y todos los oídos estarán apuntando hacia ti y a tu imponente y mágica personalidad.

Números de suerte: 2, 16, 40.

ESCORPIÓN

Con Mercurio, el planeta de la comunicación en tu casa doce, se exalta tu espiritualidad y la habilidad para proyectar tus creencias espirituales hacia otras personas. Si eres positivo gozarás de mucha paz espiritual y de muchas cosas buenas a nivel personal. Sentirás placer en ayudar a los más necesitados. Números de suerte: 15, 24, 3.

SAGITARIO

Alegra tu existencia. No lo veas todo de un punto de vista pesimista. Lo que más necesitas en estos momentos es estar optimista, relajado y feliz. Relájate y deja ir. No pretendas tomar el control de todo. Lo que no puedas resolver ponlo en las manos de Dios y ten fe de que pronto tendrás la solución.

Números de suerte: 8, 38, 19.

CAPRICORNIO

Se exalta todo lo relacionado a tu trabajo o profesión bajo la energía de Mercurio. Irás tras aquello que te llena de satisfacción. Ya no serás más la persona considerada y sumisa de los que otros se aprovechan. Tus enemigos te respetarán y te temerán pues los atacarás de frente con la verdad.

Números de suerte: 30, 16, 1.

ACUARIO

Mercurio, el planeta que rige la comunicación, te impulsará a viajar y a conocer gente y lugares nuevos. Cambiarás aquello que te afecta por lo positivo. Has tenido y tendrás que seguir llevando a cabo cambios en cuanto a tus ingresos, tus economías y tu dinero se refiere, pero al final triunfarás.

Números de suerte: 10, 7, 28.

PISCIS

La energía de Mercurio te impulsa a llevar a cabo cambios en tu vida que podrían considerarse drásticos o sorpresivos. Te estás volviendo a inventar y con tus ideas revolucionarias, únicas y diferentes estás afectando de alguna manera la vida de los que te rodean. Nada será como antes.

Números de suerte: 46, 50, 32.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

