Walter Mercado: Horóscopos de hoy 30 de abril

ARIES

Aquello que tenga que ver con el mundo externo se enfatiza para ti. Los amigos, los contactos sociales y las oportunidades de crecer a través de personas influyentes se hacen presentes en tu vida. Estás en el momento de exponer tus talentos, de que otros puedan ver en ti, lo que vales.

Números de suerte: 24, 6, 13.

TAURO

Tomas en serio ahora toda muestra de amor. No te bastará con sentir una atracción física si no que querrás tener una buena comunicación y una compatibilidad intelectual. No exijas a tu pareja más de lo que la misma puede dar. Enfrenta realidades y acéptala tal cual es.

Números de suerte: 10, 15, 28.

GÉMINIS

Cuida de tu persona. Para poder servir y ayudar a otros tienes que estar bien contigo mismo. Atiende tu salud mental y física primero para que te puedas manifestar como un ser sano, libre y amoroso. No dejes que otros abusen de ti. Aléjate de personas demandantes y controladoras.

Números de suerte: 1, 35, 40.

CÁNCER

El progreso profesional y las oportunidades de trabajo se hacen presente ahora y podrás elegir lo más que te convenga. Visualiza lo que quieres, cómo lo quieres y pon todo tu empeño que se te logrará. Si tienes confianza en ti mismo, podrás lograr aquello que tanto deseas en tu vida.

Números de suerte: 7, 52, 34.

LEO

Superás problemas en relación con tu salud. Desarrollas mayor energía, tanto física como mental. Te llamará la atención lo nuevo, lo nunca antes probado por ti. Te quieren y te estás dejando querer. Haces bien en bajar la guardia, relajarte y disfrutar de esos momentos íntimos.

Números de suerte: 11, 47, 39.

VIRGO

El horóscopo predice qTe ocuparás más que nunca por los detalles. Te encuentras muy propenso a que cualquier cosa te irrite o te moleste, por lo tanto, evita las discusiones o las confrontaciones. No quieras ser tú el que provoque la guerra. Busca estar en lugares tranquilos y con personas que sean de tu agrado.

Números de suerte: 20, 38, 19.

LIBRA

Sé flexible en cuanto a lo relacionado a tu trabajo o profesión. No quieras hacerlo todo en un día. Organízate, pon las cosas en orden de prioridad. Aquellos que te critican serán los que luego te alaben. Tu genio y creatividad están exaltados y lo que algunos creen es una locura, será tu éxito.

Números de suerte: 10, 21, 6.

ESCORPIÓN

Los planetas te dan luz verde ahora para ir en busca de lo que más deseas. Solo tu empeño y tus buenas calificaciones serán suficientes para obtener lo que en estos momentos te hace falta. Los astros te llenan de belleza y resaltan tus encantos; utilízalos a tu favor.

Números de suerte: 18, 9, 45.

SAGITARIO

El romance rodea aquellos que no han conseguido pareja por lo que es un buen momento para conocer a esa persona especial. Evita las actividades que envuelvan riesgos a tu salud o a tu persona. Se exalta la comunicación entre las personas con las que te rodeas y esto te beneficia tanto en tu profesión como en tus relaciones personales.

Números de suerte: 3, 14, 9.

CAPRICORNIO

Alguien muy querido por ti, pasa por un momento difícil. El amor pasa por pruebas y si es serio y profundo sobrevivirá. Los problemas de dinero empiezan a ver la luz en el horizonte y tus preocupaciones serán cosa del pasado. Sigue buscando orientación y pide el consejo de los que saben.

Números de suerte: 5, 23, 14.

ACUARIO

Esos nuevos proyectos que tienes en mente, aumentarán la tensión en ti. Es muy importante no caer en el agotamiento físico o mental. Se impone establecer un balance entre descanso y trabajo. Cuida tu salud, lo necesitas.

Números de suerte: 6, 35, 13.

PISCIS

Entras ahora en una etapa de renovación, cambios, estudios y viajes. Tus amigos y conocidos disfrutarán de tu agradable compañía, aun cuando tengan que mantener distancia. Tu familia se une más a ti y te brindan su apoyo en lo que necesites. El hogar será para ti el centro de operaciones.

Números de suerte: 8, 14, 15.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

