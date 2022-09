Walter Mercado: Horóscopos de hoy 3 de septiembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este sábado 3 de septiembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho.

¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Se exalta como nunca antes tu sensibilidad y creatividad. Tus ideas serán geniales, originales, únicas. Saca tiempo para cuidarte y embellecerte. Préstale atención a tu salud física y emocional. Cualquier tipo de renovación o cambio te conviene ahora.

Números de suerte: 33, 18, 49.

TAURO

Préstale mayor atención a tu vida íntima, a tu pareja que necesita de tus atenciones. Muéstrate natural, espontáneo, pero siempre en completo control de tus acciones. Busca el punto medio en tus relaciones sentimentales. No te vayas a los extremos.

Números de suerte: 4, 2, 19.

GÉMINIS

Una persona de un signo de tierra (Tauro, Virgo o Capricornio) te mantendrá en contacto con la realidad, aunque no te guste mucho lo que tenga que decirte. Tu mente estará ahora clara para resolver efectivamente cualquier tipo de problema.

Números de suerte: 11, 27, 39.

CÁNCER

No sigas insistiendo en lo que no te conviene solo por impresionar a otros. Abre bien los ojos ante todo aquello que parece demasiado bueno para ser verdad. Controla tu impulsividad al ir de compras ya que gastarás más de lo que debes o puedes.

Números de suerte: 9, 3, 16.

LEO

Encontrarás la compañía de alguien que compartirá tus mismas necesidades espirituales. Y si estás soltero podría nacer el amor en esa relación. Ten presente que lo que vive en tu alma se refleja en tu exterior. Cultiva pensamientos positivos.

Números de suerte: 11, 19, 41.

VIRGO

Tu gran sensibilidad te hará captar todo lo que está ocurriendo a tu alrededor y que pueda afectarte a ti directamente. Tendrás la habilidad de poderte retirar a tiempo de situaciones difíciles en donde podría ponerse en juego la amistad de alguien querido.

Números de suerte: 25, 4, 8.

LIBRA

Gozarás de muchos reconocimientos en el plano personal. El momento es ideal para llevar a cabo un despliegue de tus talentos y virtudes. No temas a la crítica ya que solo se critica aquello que no puede ser ignorado. Tendrás una posición prestigiosa e importante.

Números de suerte: 15, 20, 6.

ESCORPIO

Sé honesto contigo mismo y libera la batalla esa que llevas por dentro y que tanto te afecta. Expresa tu verdad. No sigas cargando con cruces ajenas que no te pertenecen, tú no tienes por qué hacerlo. Acuérdate de lo que te prometiste y cumple contigo, primero que nada.

Números de suerte: 2, 45, 29.

SAGITARIO

No permitas que la ignorancia de otros te afecte. Mantén tu mente abierta y objetiva ante una situación algo poco común que alguien te presentará. Tus consejos serán de gran ayuda, pero ten presente que todo depende de lo que la otra persona pueda asimilar.

Números de suerte: 9, 50, 18.

CAPRICORNIO

Seca tus lágrimas y sonríe. Busca la compañía de seres sensibles y espirituales que te puedan ayudar a alcanzar un estado de consciencia superior. Pasa la página de ese triste capítulo de tu vida y a escribir otro nuevo con una historia completamente diferente.

Números de suerte: 40, 10, 5.

ACUARIO

No alimentes por pena la amistad de alguien que no te conviene. Aléjate de personas negativas y cargadas de problemas. No quieras ser tú el paño de lágrimas de todo el que se te acerque ya que terminarás recogiendo mucha energía negativa.

Números de suerte: 3, 33, 1.

PISCIS

No permitas que tus buenas intenciones sean malinterpretadas por aquellas personas que se creen superiores a las demás. Date a conocer como individuo, con talentos, ideas y deseos diferentes, distintos, originales. No permitas que nadie perturbe tu paz.

Números de suerte: 4, 49, 6.

