Walter Mercado: Horóscopos de hoy 29 de septiembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este jueves 29 de septiembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Venus toca tu vida amorosa con todo su esplendor. Si aún no has encontrado a tu media naranja, Venus te da ahora ese empujoncito extra que necesitas para que consigas a esa persona que hará vibrar las fibras más profundas de tu corazón. Jóvenes y niños se acercarán a ti para poner un toque de alegría en tu vida.

Números de suerte: 6, 10, 35.

TAURO

Venus te baña de mucha energía y vitalidad. Superas problemas de salud y te pones al día en todo lo que habías dejado pendiente. Es momento de hacer ejercicios, de ponerte en forma, de alimentarte correctamente y sobre todo, de mantenerte fiel a esa nueva rutina en tu vida que tanto beneficia a tu salud.

Números de suerte: 46, 28, 19.

GÉMINIS

Tu vida se llena de alegría con Venus haciendo su entrada en tu casa quinta. Gente alegre a tu lado contagiándote con su energía positiva. Buenas noticias te llegan del extranjero y un viaje corto y divertido está en agenda. En el trabajo te anotas una victoria. Le das la bienvenida a un nuevo miembro en tu familia.

Números de suerte: 31, 27, 3.

CÁNCER

Decora, remodela, agranda o muévete a una nueva residencia. Aprovecha que Venus se ubica en tu casa cuarta, afectando positivamente lo relacionado al hogar. Echas a un lado preocupaciones y te dispones a resolver los problemas según vayan llegando y sin importarte mucho el que dirán.

Números de suerte: 2, 13, 20.

LEO

Lo relacionado con la palabra se encuentra brillantemente aspectado. Escribe, llama o viaja, lo importante es que no te estanques y que te hagas sentir. Es momento de hacer valer tus derechos. Trabajo y estudios van de la mano. Es muy posible que asistas a conferencias o seminarios para expandir tus conocimientos.

Números de suerte: 14, 25, 9.

VIRGO

Con Venus en tu casa del dinero, oportunidades tendrás de sobra para ganar u obtener el mismo sin mucho esfuerzo. Todo se te da más fácil, especialmente en las finanzas. Lo que sembraste en el pasado está dando sus frutos. Podrás sentirte orgulloso de tu esfuerzo por superarte y llegar a la cumbre.

Números de suerte: 12, 16, 7.

LIBRA

Venus, tu planeta regente, entra hoy en tu signo iluminándote con su energía y destacando todo lo positivo en tu persona. Estarás en primer plano y serás el centro de atención. Tu encantadora personalidad te llevará a capturar el corazón de muchos. En el amor tu poder para conquistar se exalta.

Números de suerte: 11, 1, 23.

ESCORPIÓN

Venus entra hoy en tu casa de la espiritualidad. Tus deseos de ayudar a otros se enfatizan como nunca antes. Únete a grupos caritativos en donde puedas compartir tus conocimientos y orientar a otros a superarse en la vida. Tu escuela ha sido bastante amplia ya que perteneces a un signo con mucha experiencia, sabiduría y poder.

Números de suerte: 33, 2, 15.

SAGITARIO

Organiza tus pensamientos o nunca podrás ponerte de acuerdo contigo mismo. Tendrás que tomar una decisión muy importante que marcará por largo tiempo el rumbo de tu vida, por lo que tienes que estar bien claro en lo que deseas. Busca orientación si te sientes perdido. Hay alguien que necesita de ti.

Números de suerte: 19, 3, 22.

CAPRICORNIO

Tienes ahora a tu lado a una persona que te sirve de inspiración para seguir adelante con un proyecto que ha estado estancado. Cobra nueva vida aquello que otros piensan es una locura, pero que, para ti, es algo que siempre has deseado. Dinero te llega por medio de regalos o de herencias.

Números de suerte: 50, 49, 41.

ACUARIO

Viajes, contactos con el extranjero se exaltan con Venus visitando tu novena casa. No tienes excusas para no viajar. Ponte en marcha que esperas. Incluye en tus planes a tu familia o a tus buenas amistades. No lo sigas dejando para después ya que el amor puede estar esperando por ti, si te encuentras en busca de pareja.

Números de suerte: 30, 4, 15.

PISCIS

Lo secreto, lo místico, lo extraño llamando poderosamente tu atención. Buscarás ahora orientación en lo espiritual y te envolverás en aquello que antes considerabas absurdo. Con Venus iluminando tu casa octava, tu sexualidad se exalta, buscando en tu pareja nuevas y excitantes experiencias.

Números de suerte: 14, 7, 28.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!