Walter Mercado: Horóscopos de hoy 29 de septiembre, así te irá

Entérate de lo que te depara el destino este 29 de septiembre de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

No permitas que ambiciones desmedidas te cierren el paso a lo que la Divinidad tiene para ti. Dale mayor atención a tu salud física, mental y emocional ahora que Saturno se torna directo. No guardes en el ropero del alma rencores u odios ya que te envenenarán todo tu ser.

Números de suerte: 6, 10, 12.

TAURO

Es tiempo de madurar y asumir responsabilidades. Se aleja una persona dejando una sensación de frustración en tu vida que tienes que superar. Una situación inesperada te llevará a enfrentar la realidad. No quieras echarles a otros la culpa de tus errores el único responsable eres tú.

Números de suerte: 6, 17, 2.

GÉMINIS

Lo que está para ti llegará ahora que Saturno se torna directo. Nuevas empresas, nuevos negocios y nuevas formas de expresar tus talentos se abren ante ti. No te cierres a lo que fue y dile que si a lo que vendrá. El pasado quedará enterrado en tu vida y vas a disfrutar del aquí y el ahora.

Números de suerte: 47, 1, 33.

CÁNCER

Da gracias por todo lo positivo y lo feliz que ha sucedido en tu vida y luego perdona a esos seres que intentaron hacerte daño por medio de sus palabras o acciones. Asumirás una nueva actitud y te atreverás hacer ahora lo que antes te aterraba ya que te encuentras más seguro de ti mismo.

Números de suerte: 28, 9, 11.

LEO

Con Saturno directo, el planeta que nos da lecciones, los problemas te rodean y podrías estar pensando que no tienes salida. Muévete, busca nuevas alternativas para salir adelante. No te sientes a lamentarte porque así no llegarás a ningún lado. Busca fortaleza emocional en la oración.

Número de la suerte: 9, 13, 5.

VIRGO

Estarás y te sentirás dinámico y emprendedor. Irás directo a tu objetivo y no te importará tomar nuevas responsabilidades especialmente en tu área del trabajo. Mostrarás mayor seguridad en todo lo que hagas y digas. Toda decisión que tomes en el transcurso de este día será sabia.

Números de suerte: 4, 11, 9.

LIBRA

No vuelvas a cometer los mismos errores de siempre especialmente ahora que Saturno está directo. Domina tu orgullo Libra y busca la ayuda que sea necesaria para que te orientes correctamente. Si tienes planes de viaje asegúrate que todo esté en orden antes de partir.

Números de suerte: 3, 18, 25.

ESCORPIÓN

Aprovecha que Saturno está directo y asiste a seminarios, charlas o lecturas relacionados con temas de la nueva era, como la metafísica o la astrología. Tu intuición se acentúa identificándote más con aquellos que comparten junto a ti en el calor del hogar. Los sueños te revelan la solución a un problema.

Números de suerte: 33, 12, 41.

SAGITARIO

Con Saturno directo, tu espíritu guerrero te llevará a confrontaciones con familia y compañeros de trabajo. Es importante que estés bien consciente de lo haces y dices. No vale la pena enemistarte con nadie ya que podrías perder algo muy valioso como lo es una buena amistad.

Números de suerte: 14, 8, 32.

CAPRICORNIO

No vivas para trabajar, más bien, trabaja para vivir y disfrutar plenamente de la vida. Trabajo no te faltará, porque tú de todo sabes, y aquello que no sabes te lo inventas. Cuidado con seres que prometen mucho y siempre quedan mal. Tu propia piel te dirá en quien confiar.

Números de suerte: 44, 13, 20.

ACUARIO

Con Saturno directo se impone mantener la calma ante hijos, padres, hermanos que demandan demasiado de ti. Es tiempo de dar lecciones dejándoles saber que cada cual es responsable de sus acciones. Sé perseverante en aquello que tú bien sabes es lo correcto.

Números de suerte: 16, 7, 20.

TE PUEDE INTERESAR:Tarot gratis para hoy 29 de septiembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Trastorno alimenticio que podría poner en riesgo tu salud, estos son los síntomas ����������https://t.co/5C5Te2ikT2 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 6, 2020

PISCIS

Cuídate mucho al expresar tu opinión especialmente si son temas de política o religión. Aléjate de personas problemáticas que te puedan hacer perder la paciencia y la tolerancia ahora que Saturno está directo. Recuerda que tu salud física está íntimamente relacionada a lo emocional y mental.

Números de suerte: 5, 38, 2.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continúa su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald