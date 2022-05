Walter Mercado: Horóscopos de hoy 29 de mayo del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este domingo 29 de mayo del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Día para pasarlo con padres o personas mayores de la familia. Ellos necesitan de ti. Tu presencia los hace feliz. En este domingo pon tu granito de amor en cada persona que te rodea. Gasta lo menos posible. El amor no se compra, es muy valioso, pero se le regala a quien lo merece. Hijos seguirán tu ejemplo de ser buen padre/madre. Tu afirmación de hoy: “Me amo mucho”.

Números de suerte: 7, 30, 21.

TAURO

Estrenas un nuevo hogar, carro, ropa, recorte, algo nuevo ha llegado a tu vida y para hacerte feliz. Este cambio, por pequeño que sea, te abre las puertas a muchas oportunidades, incluyendo en el sector del amor y la amistad. Tu autoestima crece y con ella más confianza en ti mismo. Libérate de la timidez. Tu afirmación de hoy: “Soy feliz, atractivo y saludable”.

Números de suerte: 23, 19, 41.

GÉMINIS

Nada te quita tu buen ánimo y deseos de pasar un día feliz. Trabajes o disfrutes de un día libre, buscas estar optimista. En el amor te sientes libre y sin ataduras con nadie. Rechazas todo aquel que te presiona, manipula o quiere cambiar tu forma de ser para ganarse tu amor. El momento de hablar con la verdad llegó. Tu afirmación de hoy: “Yo soy libre y amo a quien se gana mi corazón”.

Números de suerte: 7, 4, 16.

CÁNCER

Día de tomar decisiones que cambian tu presente. Necesitas llevar a cabo tus planes. Busca y ve tras lo que te hace feliz. Nada va a cambiar si tú no das el primer paso. Mercurio te vuelve agresivo con tu palabra. Cuidado de no ofender a quien no se lo merece. Piensa antes de hablar. Tu afirmación para el día de hoy: “Estoy en camino a lo que deseo vivir”.

Números de suerte: 34, 49, 19.

LEO

La rutina de hacer las mismas actividades cada domingo te cansa. Deseas que todo lo que te ata termine. Muchas lecciones se presentan hasta que aprendamos de ellas. Descubre el porqué de esta situación desagradable en tu vida y serás libre. Tu afirmación de hoy: “Tengo paz, amor, salud y prosperidad”.

Números de suerte: 39, 5, 27.

VIRGO

La energía planetaria te ha influido en hacer de ti alguien más maduro y responsable. Consciente de que tu vida es tu responsabilidad y que tus acciones afectan a tu persona y a los que te rodean. Eres quien has querido ser. Tienes lo que has logrado alcanzar. Medita, piensa en cómo superarte aún más. Tu afirmación de hoy: “Para mí no hay límites ni final”.

Números de suerte: 16, 29, 31.

LIBRA

Has tomado grandes decisiones a lo largo de tu vida, algunas muy acertadas otras equivocadas. Con mucho valor has asumido las consecuencias y responsabilidades que estas decisiones han traído. Ahora te toca escuchar y seguir consejos. Los necesitas. Tu afirmación de hoy: “Escucho y aplico todo buen consejo que llega a mí”.

Números de suerte: 9, 50, 38.

ESCORPIÓN

Domingo para poner tu hogar al día. Necesitas quedarte en casa y armonizar tu ambiente. Existen cargas negativas que adoptamos de otros o de personas que nos visitan alterando la paz y estabilidad del hogar. Limpia, enciende velas blancas, rosea agua bendita y adorna con flores luego de una oración al Todo Poderoso. Tu afirmación de hoy: “Yo estoy bendecida y bajo la protección Divina”.

Números de suerte: 5, 38, 39.

SAGITARIO

Día para renunciar el sentirte con más estrés que normalmente vives a diario. Nadie tiene permiso a despojarte de tu paz. Aunque te cueste trabajo, rechaza invitaciones porque sabes que necesitas recargarte de buena energía y lo harás lejos de quienes no son buena compañía. Tu afirmación de hoy: “Yo soy mi mejor compañía, mi gran y único amor”.

Números de suerte: 45, 27, 21.

CAPRICORNIO

Deportes, actividades al aire libre o en la comodidad de tu hogar, mucha actividad para ti en este día. Te sientes motivado a realizar labores que requieren tu fuerza y entusiasmo. Nadie puede impedirte lograr tus objetivos para este día. Tu pasión y atractivo sexual se acentúa. Tu afirmación de hoy: “Tengo total control de mis acciones”.

Números de suerte: 5, 50, 37.

ACUARIO

Día de tomar decisiones que cambian tu presente. Necesitas llevar a cabo tus planes. Busca y ve tras lo que te hace feliz. Nada va a cambiar si tú no das el primer paso. Mercurio te vuelve agresivo con tu palabra. Cuidado de no ofender a quien no se lo merece. Piensa antes de hablar. Tu afirmación de hoy: Números de suerte: “Estoy en camino a lo que deseo vivir”.

Números de suerte: 55, 28, 31.

PISCIS

Domingo de recogimiento espiritual. Necesitas estar en contacto con todo lo que alimente tu fe. Visita un templo, iglesia o el mar. Estar en contacto con la naturaleza es estar junto a la creación perfecta de Dios. Los planetas te impulsan a seguir desarrollando tus talentos y habilidades especiales. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser perfecto, creación perfecta de Dios”.

Números de suerte: 21, 4, 59.

