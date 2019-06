Walter Mercado: Horóscopos de hoy 29 de junio

¡Entérate de lo que te depara el destino para este viernes 29 de junio de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

Te encuentras en un periodo de recuperación. Permite que todo a tu alrededor fluya con naturalidad. No trates de forzar las situaciones. Las relaciones con los niños serán agradables y placenteras. De ellos podrás aprender a disfrutar el momento presente y a reírte de las cosas simples.

Números de suerte: 15, 30, 10.

Tauro

Tu atención ahora se irá alejando de tus asuntos externos y dirigiéndose hacia logros internos. Tu profesión, tu círculo social de amigos empezarán a ocupar todo tu tiempo. Se impone que tomes control para evitar extenuarte. Tú necesitas tiempo para meditar y descansar.

Números de suerte: 8, 27, 39.

Géminis

Aumentan ahora las probabilidades de un encuentro romántico, si buscas pareja. Tu capacidad de comunicación se exalta. Tu creatividad también se enfatiza y conocerás personas influyentes que te ayudarán a expandirte y abrirte nuevos caminos en el terreno profesional.

Números de suerte: 28, 2, 17.

Cáncer

Tu sentido de lo bello es muy fuerte y todo lo que se relacione con arte será objeto de mucha admiración y alta creatividad. Tu belleza y tu encanto personal son acentuados por el magnetismo positivo de las estrellas. Tendrás simpatía y mucha dulzura para conquistar a quien tú quieras.

Números de suerte: 6, 11, 17.

Leo

Aquellos que te quieren te demuestran su amor con gestos y palabras. Tu vida social se exalta en este fin de semana y de seguro te gustará probar cosas nuevas, excitantes. Las relaciones del alma progresan, lo que te llevará a formalizar y a buscar más estabilidad en el amor.

Números de suerte: 47, 4, 30.

Virgo

Cuida mucho de tu hogar. Ten presente que tu estado de ánimo es reflejo de tus problemas con aquellos con quienes compartes el diario vivir. Busca ayuda con alguien fuera de este círculo que pueda orientarte. Tu forma de resolver los problemas puede que no sea la más adecuada.

Números de suerte: 45, 1, 7.

Libra

Invierte sabiamente tu valioso tiempo. Deja atrás todo lo negativo que atrasa tu vida. En el amor no debes forzar situaciones, sólo limítate a dar libertad y espacio a tu ser amado. No es momento de tomar decisiones drásticas, si no de ver lo bueno y todo lo que puede salvar de esa relación.

Números de suerte: 28, 6, 42.

Escorpión

Es tiempo de reponer tus energías. Si te llaman para llevarte problemas mejor no respondas. Ocúpate de lo realmente importante, en especial de ti mismo. Pon en orden tus pensamientos y saca tiempo para planificar o llevar a cabo aquello que te place o satisface.

Números de suerte: 23, 9, 13.

Sagitario

No importa cuán buena sea la oferta en cuanto al dinero se refiere, asegúrate que te brinde confianza y paz. Estudia bien y tómate el tiempo que sea necesario para decidir lo que verdaderamente te hace feliz y te conviene. Pon ante todo tu estabilidad emocional y tu paz interior.

Números de suerte: 28, 3, 15.

Capricornio

Aprovecha este fin de semana para organizarte y hacer espacio en tu agenda para dedicártelo a ti en cuerpo y alma. Tu poder de mandar, organizar y dirigir se exalta. Serás ahora el que lleve la voz cantante en tu grupo familiar y entre tus amistades. Te ganarás el título del mejor anfitrión.

Números de suerte: 13, 8, 28.

Acuario

Comienza a darle forma a esos planes que tienes para el futuro. Ponte en acción. Las finanzas mejoran de acuerdo al interés que le pongas a la hora de planear un nuevo presupuesto al que puedas ajustarte. El amor será placentero y gozarás de mejor comunicación con tu pareja.

Números de suerte: 47, 15, 4.

Piscis

Pon los problemas en orden de prioridad, y los demás, que esperen, tú tranquilo. La distracción y el descanso se imponen en este fin de semana, para recuperar y mantener en óptimas condiciones tanto tu salud física como emocional. Es periodo de practicar la meditación y relajarte.

Números de suerte: 50, 12, 43.