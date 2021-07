Walter Mercado: Horóscopos de hoy 29 de julio

Entérate de lo que te depara el destino este 29 de julio de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Marte, tu planeta regente, te impulsa a mantenerte activo y en una posición defensiva ante los demás. No siempre serás tú el que tenga la razón. Si escuchas y cedes un poco, te resultará placentero y excitante entender mejor, especialmente a aquellos que comparten tu diario vivir.

Números de suerte: 6, 2, 40.

TAURO

El horóscopo de Walter Mercado dice que la energía de Marte te lleva a disfrutar de tu trabajo cuando haces lo que te gusta hacer. Sentirás el orgullo de hacer las cosas tomando en cuenta cada detalle. Tu salud es importante para que puedas hacer y cumplir con tus deberes. Practica algún deporte, ve al gimnasio y aliméntate saludablemente.

Números de suerte: 15, 26, 12.

GÉMINIS

Marte te asegura ahora que los obstáculos que se te puedan presentar no sean imposibles para ti. Rodéate de gente alegre e inteligente y únete a la energía divina que siempre está presente para inspirarte y ayudarte. Pensamientos positivos es todo lo que necesitas para triunfar.

Números de suerte: 7, 4, 25.

CÁNCER

Se impone que te organices ya que te es difícil tomar decisiones cuando otros te dan opiniones a la misma vez. Los tiempos han cambiado y hay que aprender a adaptarse. Es momento para aprender y crecer como ser humano. Lo que funcionaba en el pasado no te sirve para resolver los problemas presentes.

Números de suerte: 5, 24, 30.

LEO

Marte te impulsa, te invita a fortalecer tus lazos familiares. Limpia tu corazón de rencores, perdonando al que te ha ofendido y abriendo espacio para restablecer el amor, la comprensión y la unión familiar. Ten presente que estás en una etapa de transformación y el cambio te conviene.

Números de suerte: 12, 15, 26.

VIRGO

Encontrarás ahora en tu camino por la vida a muchas personas dispuestas a cooperar en diferentes formas y maneras. Excelente periodo para consultar un abogado, especialista o consejero si tuvieras algún problema o situación legal que resolver. Estarás más asertivo y seguro.

Números de suerte: 9, 6, 36.

LIBRA

Haz un alto en tus acciones y en aquello que deseas e incluye a los demás en tus decisiones. Abre tu mente a sugerencias e ideas que pueden ser mejores que las tuyas. Escucha, comparte. Tu entusiasmo se puede malinterpretar por aquellos que junto a ti viven o laboran.

Números de suerte: 9, 3, 27.

ESCORPIÓN

Te has sumergido en un tiempo de acontecimientos, decisiones y trabajo que te ha desgastado y agotado mental y físicamente. Ahora Marte te inyecta nueva energía para poder llevar a cabo lo que deseas. No te limites en enfocar tu camino en la misma dirección y mira hacia nuevos horizontes.

Números de suerte: 7, 28, 1.

SAGITARIO

Marte, el planeta fuerte y guerrero, te facilita la comunicación rápida y efectiva ya sea para tus relaciones personales, como sociales. Se exalta tu activa personalidad y todos los que te rodeen tendrán que prestarte la atención que demandas. Aplica tus encantos responsablemente.

Números de suerte: 7, 26, 35.

CAPRICORNIO

Te sorprenderá la ayuda con la que puedes contar ahora gracias a Marte, que te abre los caminos y te fortalece en todos los aspectos, para que puedas luchar por lo tuyo. Es tiempo de exponer tus preocupaciones y dejar que otros con más experiencia que tú te guíen con sus consejos.

Números de suerte: 3, 21, 8.

ACUARIO

Ábrete a la fuerte y positiva energía de Marte, el planeta guerrero. No le tengas miedo al fracaso, no te rindas en los primeros intentos. Toma las riendas y te sentirás en control para tomar decisiones. Tu espíritu se ha fortalecido con todas las situaciones que has tenido que enfrentar y resolver.

Números de suerte: 7, 20, 16.

PISCIS

Marte exalta tu lado fuerte y agresivo. Dejas ahora a un lado a la persona tímida, callada, sensible y se despierta esa personalidad luchadora, fuerte, dominante. Entrarás en periodos donde te parecerá que todo el mundo está en tu contra. Date tiempo para que todo caiga en su lugar.

Números de suerte: 2, 15, 20.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

