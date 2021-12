Walter Mercado: Horóscopos de hoy 29 de diciembre

ARIES

No abuses de tu salud física y mental. Delega algunas responsabilidades en otras personas. En los negocios confía más en tus instintos que en los consejos de amigos. Cuidado con enamorarte de alguien en tu lugar de trabajo ya que solo se complicará más tu vida.

Números de suerte: 37, 14, 18.

TAURO

Conocerás a alguien que descubrirá cualidades en ti que tú desconocías. Si estás buscando un cambio de posición o un nuevo empleo, piensa bien cada paso a tomar. No aceptes lo primero que aparezca en tu camino. Analiza bien las cosas antes de tomar una decisión final.

Números de suerte: 30, 25, 17.

GÉMINIS

Se destaca todo lo hermoso que hay en ti. La energía Cósmica te empuja a nuevas aventuras profesionales. Crea, inventa, pinta, canta, baila, escribe, no te cierres a las oportunidades que van a llover sobre ti. Lo que luchaste y fuiste en el ayer te será recompensado con creces.

Números de suerte: 22, 41, 6.

CÁNCER

Supera las inseguridades en el amor y comienza una nueva relación basada en la confianza y el amor incondicional. Serás admirado y recompensado por tus ideas creativas en tu trabajo o profesión. Tu habilidad para resolver problemas te ayudará a encontrar una manera de tratar situaciones difíciles.

Números de suerte: 5, 16, 14.

LEO

Lo nuevo, lo distinto y lo diferente te traerá suerte. Entierra dudas, inseguridades, complejos de inferioridad y comparaciones absurdas. Ten la seguridad que no hay nadie como tú en todo este Universo. Confía plenamente en ti. No dudes ante nuevas ofertas, escucha tu voz interior y lánzate.

Números de suerte: 15, 3, 12.

VIRGO

Dinero no ganado por ti será motivo de sorpresas. Tu siquismo te ayudará a descubrir la verdad en todo. No habrá secretos para ti. Hasta en sueños se te revelarán misterios y secretos. Ten mucho cuidado con lo que comentas. Nuevos estudios están ahora bien aspectados para ti.

Números de suerte: 7, 32, 4.

LIBRA

La energía planetaria te devuelve la fe en el amor y en Dios. Ahora encuentras tu eje, tu centro, tu razón y misión en esta existencia. Nadie te hará feliz ni te dará la paz soñada. Nadie te amará a menos que tú te ames, te respetes y te valores. Es tiempo de perdonar y olvidar asuntos pasados.

Números de suerte: 20, 49, 23.

ESCORPIÓN

Las asociaciones y las relaciones sentimentales están bien aspectadas. Después de las lecciones aprendidas sabrás cuidar tu débil corazón y pensarlo muy bien antes de comprometerte y complicarte la existencia. Todo el que entre a tu espacio ahora será un maestro para ti.

Números de suerte: 3, 33, 1.

SAGITARIO

Tendrás ahora el valor de limpiar tu espacio de todo lo tóxico que te ha paralizado por años. A partir de hoy sabrás cuidar de tu cuerpo, tu corazón y tu espíritu como nunca antes. Has madurado a través de experiencias devastadoras. No seguirás regalando lo mejor de tu persona a quienes no lo valoran.

Números de suerte: 40, 19, 42.

CAPRICORNIO

El mundo de lo espiritual o lo oculto se exalta para ti y te llenarás de poder. Te cuidarás como nunca antes especialmente con la dieta. Escogerás aquello que te alimenta y no lo que te fascina pero que te engorda o te intoxica. Tu estilo de vida cambia y te ocuparás más de ti y de tus cosas.

Números de suerte: 9, 11, 28.

ACUARIO

Hay un llamado Cósmico para que te abras a nuevas fronteras, tiendas puentes, salgas de lo habitual, de todo lo monótono y te atrevas hacer lo que nunca te atreviste realizar antes. Tu actitud ante la pareja y familia cambia para tu bien. Todo viaje que realices ahora estará brillantemente aspectado.

Números de suerte: 10, 5, 2.

PISCIS

Decide qué te hace feliz, donde puedes crecer y evolucionar mental, emocional y espiritualmente. No permitas que nada perturbe tu paz mental. Prográmate diariamente al levantarte y al acostarte que tú estarás por encima de todo y que tú te niegas el permiso de pensar negativamente.

Números de suerte: 4, 19, 8.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

