Walter Mercado: Horóscopos de hoy 29 de agosto del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 29 de agosto del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Recobras el control de una situación que parecía ser muy caótica. Muchos se sorprenderán de tus acciones. Las estrellas te dan la habilidad para organizar y planificar cada paso que des. Sigues rompiendo con ataduras y te liberas de falsas obligaciones y responsabilidades.

Números de suerte: 15, 29, 8.

TAURO

En tu mente hay muchas y brillantes ideas. Tienes proyectos que quieres poner en práctica hoy mismo. No obstante, hay retrasos, personas que no cooperan, y hasta algunos inconvenientes económicos. Tu dedicación y empeño junto a tu buena intuición te abrirán los caminos para llegar a tu meta.

Números de suerte: 18, 31, 24.

GÉMINIS

No te aventures caprichosamente en terrenos desconocidos, especialmente en lo que tenga que ver con dinero o inversiones. Si sales de compras, la tendencia es que gastarás más de lo que planeaste. Ya lo sabes, así que estás advertido y podrás controlarte mejor. Disfruta de lo que tienes.

Números de suerte: 34, 3, 15.

CÁNCER

El interés por el bienestar y seguridad de la familia se intensifica. El amor sigue transformándose a ser más espiritual que sexual. Estás unido a todo lo espiritual y Divino. Reina la comprensión entre padres, abuelos, sobrinos, hermanos e hijos. Disfruta y valoriza más lo que tienes.

Números de suerte: 11, 33, 6.

LEO

Cambios en tu lugar de trabajo afectan tu labor y tu bolsillo. Esto no necesariamente tiene que ser negativo. A la larga todo cambio te beneficiará si mantienes tus metas. Encuentras quien te apoye y también quien se oponga, pero tú sabrás sabiamente cómo reaccionar y resolver el asunto.

Números de suerte: 3, 29, 30.

VIRGO

El amor toca a tus puertas nuevamente. Ahora ya has madurado y ya nadie jugará con tu corazón. La oración y la meditación te ayudará a distinguir quién te hace feliz y que la situación será la mejor para ti. Confía en tu voz interior. Tu imaginación y creatividad está por todo lo alto.

Números de suerte: 7, 13, 2.

LIBRA

A Libra le gusta soñar e imaginarse que el amor le rodea y que todo es color de rosa. La realidad es otra ahora y tienes que poner en perspectiva tu relación de pareja. Valora las cosas positivas. Sé paciente y cultiva la comprensión y la tolerancia. Dale a tu pareja espacio para pensar y decidir.

Números de suerte: 6, 7, 12.

ESCORPIÓN

No te cierres a lo que fue y dile que sí a lo que vendrá. No dejes pasar una buena oportunidad por miedo a que se repita lo del pasado. Mantén tu estado mental en óptimas condiciones y aleja toda negatividad. Actúa con ética, moral y disciplina y lo que te conviene llegará a ti.

Números de suerte: 21, 18, 33.

SAGITARIO

Es posible que no haya sido fácil para ti tener que enfrentar problemas o situaciones imprevistas. Eventos han tocado tus emociones y ahora es momento de tomar un descanso, recuperar tus fuerzas y volver a la lucha. Lo importante es que no te des por vencido.

Números de suerte: 1, 27, 10.

CAPRICORNIO

La energía planetaria exalta tu genialidad, belleza, imaginación y fantasía, pero también existe el peligro de un engaño. Los signos de Tauro y Virgo ejercen un poder magnético sobre ti. Se presentan oportunidades de ganar dinero si sabes moverte en la dirección correcta.

Números de suerte: 16, 25, 7.

ACUARIO

Todo parece estar ahora bajo control y no hay de qué preocuparse, pero tú te mantienes en alerta, esperando cualquier acontecimiento de último momento, para que no te coja de sorpresa. Siempre es bueno tener precaución, pero no dejes de celebrar el momento presente.

Números de suerte: 13, 45, 39.

PISCIS

Un viaje al extranjero puede traer muy buenos resultados, ya sea para tu negocio o para educarte en la rama de tu trabajo o profesión. Hoy es un excelente día para cambiar de impresiones y divertirte junto a tus hermanos, vecinos o personas que son importantes en tu vida.

Números de suerte: 9, 45, 12.

