Walter Mercado: Horóscopos de hoy 29 de abril

Entérate de lo que te depara el destino este 29 de abril de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado

ARIES

Se impone ahora sacar tiempo para tus cuidados personales como lo son los masajes, terapias, la meditación y la distracción. Evita a toda costa la tensión nerviosa. Tu mente influye grandemente en tu salud física y es muy importante que tomes las cosas con calma y no dejes que las preocupaciones te agoten.

Números de suerte: 9, 14, 18.

TAURO

Explora nuevas alternativas en aquello que ya habías pensado hacer, pero de lo que ahora no te sientes seguro. No te desesperes y saca suficiente tiempo para todo. El trabajo en conjunto será lo mejor, para realizar con éxito cualquier tarea o negocio que estés llevando a cabo en estos momentos.

Números de suerte: 33, 1, 4.

GÉMINIS

Hay mucho cambio y transformación en tu vida, a tu alrededor, pero no te faltará lo básico, el amor incondicional de aquellos que te quieren. Solo el miedo excesivo a lo que nunca ocurrirá podría destruirte emocionalmente, pero ahora recibes ayuda cuando más la necesitas.

Números de suerte: 9, 16, 24.

CÁNCER

Experiencias pasadas en tu sector del amor te han dejado más sabio. Ahora estás más maduro y sabes lo que realmente te conviene. Busca la compañía de signos de agua como tú (Piscis, Escorpio, Cáncer). Lo que realices hazlo con mucho amor y aumentarás tus posibilidades de éxito.

Números de suerte: 3, 15, 17.

LEO

Te encuentras en momentos de decidir entre dos caminos; si le das prioridad al bienestar de tu familia o si sigues adelante con un proyecto de trabajo que consumirá casi todo tu tiempo. Atrévete a soñar en grande, si tienes a tu lado quien te apoye, todo será posible.

Números de suerte: 31, 41, 50.

VIRGO

Pon énfasis ahora en lograr mayor estabilidad en el sector de tus finanzas. No te excedas en gastos. Ocúpate de ti primero, Virgo. La vida te sacude y te da ahora sorpresas tanto agradables como desagradables. Ten fe ya que la misma ha comenzado a cambiar hacia lo positivo.

Números de suerte: 10, 1, 20.

LIBRA

Te aventuras en nuevos terrenos. Te sentirás fuerte y mejor orientado. Sentirás que tu vida, aunque siga otro rumbo se transforma para tu bien. Tus actividades sociales y culturales se activan. No quieras tener más de lo que necesitas, para que así no te veas envuelto en deudas.

Números de suerte: 9, 16, 41.

ESCORPIÓN

El horóscopo predice que te sentirás ahora más aliviado de tus preocupaciones financieras. Superas dudas e inseguridades. Te sentirás ahora más liviano, contento y con deseos de disfrutar más de la vida. Te llegó el momento de recoger lo que has cosechado con tanto amor y dedicación.

Números de suerte: 11, 45, 7.

SAGITARIO

Tu filosofía de vida cambia y tu fe se fortalece. Te sientes seguro de todas tus decisiones. Tus talentos y habilidades salen a relucir y recibirás elogios y ganancias. Muchos dependen de ti y tú seguirás ayudando en la medida que puedas. Tus amigos te ayudan a conseguir algo soñado por ti.

Números de suerte: 8, 28, 13.

CAPRICORNIO

No descuides tus asuntos personales o de trabajo. Termina aquello que apenas comenzaste o simplemente no se logrará si lo dejas para después. Sé más consistente en todo lo que realices. De ti depende tu éxito o tu fracaso. Te envolverás románticamente aun cuando no tengas plan para hacerlo.

Números de suerte: 25, 8, 17.

ACUARIO

Se sacuden tus relaciones amorosas. Evita decir algo fuera de tono en momentos de discusión, que pueda herir los sentimientos de tu pareja. Haz un examen de aquellas cosas que te deprimen y te controlan para que las elimines de tu vida. Busca ayuda si lo consideras necesario.

Números de suerte: 31, 24, 3.

PISCIS

No quieras forzar situaciones que necesitan tiempo para darse. Deja que todo fluya, que todo se dé según su curso, naturalmente. Observa, siéntate a ver cómo se desenvuelve todo a tu alrededor, escucha y aprende. Más tarde se te presentará la oportunidad de disfrutar de tu éxito.

Números de suerte: 5, 16, 50.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

