Walter Mercado: Horóscopos de hoy 28 de septiembre

¡Entérate de lo que te depara el destino este sábado 28 de septiembre de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

Entras en un periodo donde todo lo que sea aventura te llamará la atención. Estarás en las de viajar y que no te tome por sorpresa si alguien te invita. Organízate tanto en tu trabajo como en tu hogar para que puedas tomarte unos días para explorar, conocer nuevos lugares y culturas.

Números de suerte: 38, 20, 41.

Tauro

Es momento de reconocer lo que otros hacen por ti. Muestra tu agradecimiento hacia aquellos que comparten tu diario vivir. Un gesto, un regalo inesperado hará milagros en tus relaciones sentimentales. Poner resistencia a los deseos de los demás no te dejará nada positivo.

Números de suerte: 49, 26, 33.

Géminis

Te encaminas ahora por la ruta correcta y encuentras la paz interior. Organízate para hacer más, con menos esfuerzo, y centra tu atención en las verdaderas prioridades. Si has sabido cuidarte y respetar la autoridad médica, tu salud tiene que haber mejorado notablemente, Géminis.

Números de suerte: 18, 6, 23.

Cáncer

Continúa trabajando para lograr una mejor comunicación con tu familia. Aunque de momento no veas los frutos de tus esfuerzos, puedes estar seguro que lograrás la meta que te has trazado. Una de tus cualidades es ser persistente, ponla en práctica. No te des por vencido nunca.

Números de suerte: 9, 15, 7.

Leo

Necesitas poner en orden tu vida sentimental y para esto tienes que fortalecerte emocionalmente. Es momento de tomar decisiones que cambien el rumbo de tu vida. No permitas que te humillen o que jueguen con tus sentimientos. Cuídate, protégete y sobre todo respétate para que te respeten.

Números de suerte: 9, 12, 38.

Virgo

Entierra el pasado y desconéctate de todo lo que te causó pena o pesar. Borra lo negativo y enfatiza de ahora en adelante solamente en lo positivo. Has entrado en una nueva faceta de tu vida en donde has alcanzado mucha paz espiritual y ésta será tu más preciado tesoro.

Números de suerte: 30, 4, 12.

Libra

Las relaciones con familia cercana, hermanos, tíos, abuelos se exaltan. Estarás positivo y todo lo verás color de rosa. También se benefician las relaciones conyugales por lo que tu compañero(a) estará más cariñoso y expresivo para contigo y tú estarás en las de complacer a todos.

Números de suerte: 50, 13, 35.

Escorpión

Alguien se aleja, se retira, se va de tu vida lo que te llevará a reevaluar tus prioridades y a trazar un nuevo plan para seguir adelante con nuevos sueños. Podrías encontrarte pasando por momentos difíciles, pero muy importantes para recobrar tu autoestima.

Números de suerte: 1, 15, 28.

Sagitario

Tu encanto personal y tu sexualidad se exaltan. Todo lo que necesitas para atraer a esa persona que tanto te interesa lo tienes en estos momentos. Sabrás actuar, hablar y demostrar tus sentimientos de una manera muy especial y esto atraerá a muchos a tu lado.

Números de suerte: 38, 3, 17.

Capricornio

Ten fe, ya que todo lo que pueda estarse cuajando será para tu beneficio. Alguien que te aprecia te está dando la mano para que progreses y puedas hacer más dinero. La ayuda tan esperada te toca exaltando tu trabajo o profesión. Mantén la calma, espera pacientemente el éxito.

Números de suerte: 14, 3, 26.

Te puede interesar: Zodiaco: parejas que tienen más suerte en el dinero

Acuario

Pon en acción tus planes. No aceptes un no por respuesta y lánzate sin miedo alguna a lograr aparentes imposibles. Se acabó la timidez y la inseguridad. Este es tu momento para conectarte con gente y exigir aquello por lo que tanto has luchado. La buena suerte te acompaña ahora.

Números de suerte: 19, 33, 2.

Piscis

Los conflictos con alguien mayor que tú saldrán a la luz para que los enfrentes y pongas las cosas en su lugar. No te recluyas voluntariamente ya que el contacto con otras personas te beneficiará. Se suman responsabilidades en tu vida con niños o personas jóvenes.

Números de suerte: 44, 37, 11.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.