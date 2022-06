Walter Mercado: Horóscopos de hoy 28 de junio del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este martes 28 de junio del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Todo lo que hagas en conjunto bajo esta Luna Nueva promete ser exitoso. Es tiempo de unir fuerzas y completar tareas relacionadas con tu trabajo o tu hogar. Gustarás ahora de desplegar tus talentos creativos estampando tu sello en todo lo que realices, de una manera muy especial.

Números de suerte: 40, 26, 31.

TAURO

Se impone que seas bien específico en aquello que deseas para que te evites problemas futuros. Asuntos de dinero serán motivo de preocupación, pero tú estarás en la delantera en todo y saldrás triunfante de toda situación difícil. La familia se acerca más a ti en busca de orientación.

Números de suerte: 9, 47, 1.

GÉMINIS

Anota las tareas que tengas pendiente para hoy. Organízate. Todo viaje, bien sea corto o largo, deberá ser planificado sin dejar pasar por alto ningún detalle. Aprovecha la energía de la Luna Nueva para comenzar nuevos proyectos y hacer nuevas amistades.

Números de suerte: 11, 42, 3.

CÁNCER

Se presentan eventos que están fuera de tu control. Tómate el tiempo necesario para reflexionar y no llegues a conclusiones a la ligera. Los consejos de otras personas en estos momentos podrían brindarte luz. Toma la iniciativa en todo, buscando aquello que te haga sentir bien.

Números de suerte: 20, 4, 17.

LEO

Tu intuición se agudiza bajo la energía de la Luna Nueva. Sé fiel a lo que tu consciencia te dicta. Mantente activo en aquello que concierna a tu comunidad. El trabajo o la labor que hagas en beneficio de otros, te llenarán de mucha satisfacción y sobre todo paz interior.

Números de suerte: 10, 39, 15.

VIRGO

Espera acción a tu lado, tanto en tu trabajo como en tu hogar. Hazles frente a los problemas, no los evadas o crecerán en proporción. Se exaltan las emociones en al ámbito familiar. Date un baño de paciencia que lo vas a necesitar. Mantente en control de tus emociones.

Números de suerte: 12, 8, 33.

LIBRA

Cariño, romance, pasión y comprensión se entrelazan para hacer de tu relación una más sólida. Estarás más unido, más compenetrado con tu pareja bajo la energía de esta Luna Nueva. Las horas de la noche estarán llenas de encanto y magia para aquellos que creen en el amor.

Números de suerte: 2, 45, 8.

ESCORPIÓN

La Luna Nueva exalta tu comunicación por lo que estarás ahora muy expresivo. Relájate y toma las cosas con calma y en especial, escucha lo que otros tienen que decir. Por otro lado, el romance se hará presente y de seguro encontrarás esa frase o palabra de amor que embrujará a tu pareja.

Números de suerte: 25, 10, 2.

SAGITARIO

No sigas dejando para después el mantenimiento de tu salud. Has pasado por momentos de alta tensión por lo cual se recomienda descanso y distracción sana. No pongas las necesidades de los demás por encima de las tuyas. Cuida de ti mismo primero para que puedas ayudar a otros.

Números de suerte: 17, 38, 20.

CAPRICORNIO

Es tiempo de reflexionar y de meditar que es lo que realmente te hace feliz o te llena de paz. Asuntos de dinero también cobran importancia, pero es mejor esperar a que estés en completo control de tus finanzas para invertir el mismo. No hagas nada apresuradamente ni bajo presión.

Números de suerte: 18, 40, 35.

ACUARIO

Separa tiempo para meditar y ponerte en contacto con tu yo interior. Aprovecha esta Luna Nueva para darle forma a algo en tu vida que has estado dejando para después. El momento es ahora, no lo sigas dejando para después. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Cree en ti, Acuario.

Números de suerte: 49, 21, 36.

PISCIS

Poseerás ahora un aire de misterio y sensualidad que derretirá el corazón de muchos. Si tienes pareja, es tiempo de pasión y de romance, pero también podrían darse momentos de celos o resentimientos por algo que no se dijo o se dejó de hacer. Cuida tus acciones.

Números de suerte: 26, 14, 12.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!