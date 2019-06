Walter Mercado: Horóscopos de hoy 28 de junio

El horóscopo de Walter Mercado para este 28 de junio es el siguiente, pon mucha atención Conoce sus predicciones y tus números de la suerte para este día.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Aprovecha toda oportunidad de trabajo que te ofrezcan para independizarte y lograr aquello que te fue negado en el pasado. Dinero por medio de herencias o regalos llega a tus manos, asegúrate de hacer buen uso del mismo. Gozarás de mayor vitalidad y mejor salud. Números de suerte: 5, 21, 52.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

La confusión y la incertidumbre de días pasados por fin se alejan. Pon en orden tu vida y emprende algo nuevo, bien sea un proyecto o esa idea que tienes en mente. Aléjate de todo lo que pueda causarte tensión. Aquellos que te hicieron daño, ahora se acercan a ti para pedirte perdón. Números de suerte: 45, 19, 6.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Acaba con la fantasía y plántate en la realidad del momento presente. Regresa a la realidad. Las decisiones que tomes hoy jugarán un papel importante en tu vida. Basta ya de ser tan obstinado. Lo que vayas a hacer hoy hazlo con el corazón y sin mayores apuros. Números de suerte: 2, 19, 45.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Energías no te faltarán para que puedas cumplir exitosamente con cualquier tarea, no importa lo difícil que sea. Fortaleza tienes de sobra por lo que asumirás hoy el mando tanto en tu trabajo como en tu hogar. Sé más selectivo con tus amistades y no le confíes tus intimidades a nadie. Números de suerte: 26, 10, 4.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Busca soluciones a los problemas que puedas tener, leoncito. La buena comunicación será la que garantice la paz y la estabilidad entre los que amas. Si tienes pareja, deja a un lado las inseguridades y los celos y pon mayor empeño en despertar la pasión en esa relación. Números de suerte: 19, 6, 31.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Toma la iniciativa en lo relacionado al dinero y los negocios. Tus facultades mentales unidas a tu fuerza espiritual te fortalecen y te llevan al éxito y la felicidad. Lo que sueñes ahora será un vaticinio favorable para ti. Muéstrate menos exigente y más cooperador para con tu familia. Números de suerte: 28, 14, 3.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

No sigas pensando que eso que deseas es imposible, ya que si te lo propones todo es posible para ti. Haz espacio en tu corazón para una persona que muy pronto llegará a tu vida llenándote de nuevas emociones y esperanzas. Ábrete a todo lo hermoso de la vida. Números de suerte: 18, 34, 28.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Sácale provecho a tu buen sentido del humor y cultiva nuevas amistades. Lo que siembres ahora te dará muy buenos frutos en el futuro por lo que no desatiendas lo económico. Acepta con una sonrisa en tus labios los retos o los cambios que se presenten ante ti. Números de suerte: 15, 40, 21.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

No te tomes riesgos innecesarios en cuanto a tu seguridad personal se refiere. Cuídate de todo aquello que amenace tu vida. Ten mucho cuidado por donde vas y con quién andas. No te dejes manipular por la ambición de otras personas y presta mayor atención a lo que tú piensas, que es lo correcto. Números de suerte: 33, 5, 11.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Se impone en tu vida buscar lo real y lo auténtico, que es lo que te hará feliz. No te destruyas por quien no quiere ni desea cambiar. Tu vida íntima se sacude para que realices la importancia que ésta tiene. Cumple contigo primero para que luego puedas complacer a los demás. Números de suerte: 7, 10, 15.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

No sigas por amor a quien no te valoriza ni te corresponde como te mereces. Es momento de comenzar a realizar cambios en tu filosofía de vida. Sirve de ejemplo a los que están a tu lado y haz exactamente aquello que tú tanto predicas y aconsejas a otros. Números de suerte: 41, 13, 2.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Atrasos y obstáculos relacionados con tu mundo profesional, acaban, se desvanecen. Irás ahora por caminos seguros y limpios de toda piedra o problema. Tendrás éxito en lo que esté relacionado con el extranjero, así como también experimentarás una gran paz dentro de tu hogar. Números de suerte: 16, 20, 22.