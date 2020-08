Walter Mercado: Horóscopos de hoy 28 de agosto

Walter Mercado, así será el Horóscopos de hoy 28 de agosto

Entérate de lo que te depara el destino este 28 de agosto de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Una experiencia espiritual te llevará a ver una gran verdad que por mucho tiempo te has estado negando ver. Lo psíquico, lo espiritual se enfatiza de una manera especial. Ten mucho cuidado al decir lo primero que llegue a tu mente. Analiza tus pensamientos antes de expresarlos en palabras.

Números de suerte: 20, 17, 13.

TAURO

Trabajo y profesión se enfatizan, pero no permitas que te presionen volcando sobre ti mayores responsabilidades de las que hasta ahora tienes. Exprésate con seguridad y pon en claro toda duda que tengas. Desarrolla paciencia y mantente siempre en terreno conocido, te conviene.

Números de suerte: 20, 7, 44.

GÉMINIS

Tu buen sentido de organización te llevará a ser esa persona que lleve la voz cantante en toda empresa, proyecto, negocio o asociación. Nacen nuevas inquietudes en tu mente lo que te llevará a tener un estilo de vida más activo y agresivo que el que llevas en el presente.

Números de suerte: 19, 14, 2.

CÁNCER

Te concentras ahora en encontrar respuestas sobre el porqué de tus acciones o actitudes. Buscas desenvolverte en aquello que te cause satisfacción personal, pero deseas estar bien seguro de que estás en el camino correcto. Es tiempo de organizar tus pensamientos y definir tus metas.

Números de suerte: 21, 42, 19.

LEO

Libérate de tantas preocupaciones e invierte tu valioso tiempo en el aquí y el ahora. Comienza a edificar tu futuro sobre bases sólidas, firmes, estables. Tú tienes el potencial para salir adelante y destacarte. Medita, escucha la voz interior que es la que te dirá hacia dónde dirigir tus energías.

Números de suerte: 41, 7, 38.

VIRGO

Buscarás respuestas a todo aquello que te inquieta y que quieres resolver o superar en la vida. Sitúate en el lugar que tienes que estar y no permitas que otros te vengan a decir lo que tienes o no tienes que hacer. Te responsabilizas y te organizas en todos los aspectos de tu vida.

Números de suerte: 3, 31, 4.

LIBRA

Lo espiritual juega ahora un papel importante en tu vida. Escucha lo que te dicta el corazón. Activa tu mente psíquica. Te recuperas en salud tanto física como emocional. Desarrollas milagrosa o sorpresivamente mayor resistencia a enfermedades o problemas físicos que te aquejan.

Números de suerte: 21, 9, 16.

ESCORPIÓN

Hoy será uno de esos días en que estarás muy cauteloso, cuidándote exageradamente de no cometer errores. No te pongas encima tanta presión ya que no te conviene, especialmente por tu salud. Serénate y verás que todo irá cayendo en su lugar. Disfruta del calor de tu hogar junto a los tuyos.

Números de suerte: 11, 3, 44.

SAGITARIO

Servirás hoy de mediador en desacuerdos o conflictos entre familiares o amistades muy queridas. Toma las cosas con calma y analiza detenidamente esa situación para que puedas resolverla inteligentemente y en beneficio de todos los que puedan verse afectados por la misma.

Números de suerte: 5, 10, 8.

CAPRICORNIO

Tu vida social por fin recibe esa chispa de energía que te impulsará a llevar a cabo planes de viajes y a ponerte en contacto con personas conocidas que viven en el extranjero. La seguridad que tengas en ti mismo será tu carta de triunfo. Toma todas las medidas de precaución y disfruta.

Números de suerte: 26, 15, 10.

ACUARIO

Es momento de hablar tranquila y responsablemente, de llegar a acuerdos con aquellos cercanos a ti. Controla todo impulso agresivo. Ejerce control sobre toda esa impulsividad. Ten presente que los ataques de ira y las peleas o discusiones a gritos no conducen a nada positivo.

Números de suerte: 22, 29, 10.

PISCIS

La inseguridad y la timidez serán las responsables ahora de tus fracasos amorosos. Atrévete a acercarte a esa persona que tanto te interesa y exprésale tus verdaderos sentimientos. Lánzate a la conquista, Piscis. Permite que otros te admiren y te amen. ¡Atrévete a ser feliz!

Números de suerte: 35, 9, 17.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

