Walter Mercado: Horóscopos de hoy 28 de abril del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este jueves 28 de abril del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Planifica lo que quieres lograr en tu vida, pero toma las cosas con calma que todo llegará a su tiempo. Cumple con tus resoluciones, reafirma tus promesas para que las hagas realidad muy pronto. Cuida tu sistema nervioso, relájate y descansa. Date tratamientos de belleza, cuídate más.

Números de suerte: 9, 50, 41.

TAURO

Acaba de una vez y por todas con la fantasía en el amor y plántate en la realidad del momento actual. No permitas que sigan jugando con tus sentimientos. Ponle la ficha del tranque a esa persona que no se decide y que te causa inseguridad. Que se quede a tu lado lo que realmente te conviene.

Números de suerte: 11, 22, 3.

GÉMINIS

No darás a basto a las demandas de aquellos que confían en ti por lo que se impone que establezcas un límite. Escucha atentamente los comentarios o las críticas de otros, pero decide según te dicta tu corazón. Sacarás de serios problemas a un familiar cercano que necesita de tu ayuda.

Números de suerte: 34, 15, 2.

CÁNCER

Tu vida tomará un giro hacia la independencia y la seguridad. Se manifiesta en ti un cambio de filosofía y proyección personal. Darás un giro radical a tus relaciones personales. Te sentirás más seguro, estable, para poder romper con cadenas opresoras que has estado cargando por años.

Números de suerte: 14, 10, 15.

LEO

Pon todo tu entusiasmo e interés en lo que estés llevando a cabo en tu vida en estos momentos. Resalta en ti esa algo tan especial que te hace ser tan atractivo y sensual. Tus expresiones, tus sentimientos te delatan. No podrás ocultar o disimular cuando algo te gusta o te desagrada.

Números de suerte: 13, 9, 21.

VIRGO

Se enfatizan relaciones nuevas. Brillas y te destacas como nunca antes. Pondrás armonía en tu hogar y alegría en tu centro de trabajo o estudios. La familia se unirá más a ti. Disfrutarás de un clima cálido y muy acogedor en tu hogar. Pon de manifiesto tus dotes culinarias.

Números de suerte: 18, 8, 25.

LIBRA

No le pongas límite a tu creatividad y manifiesta todas aquellas ideas que tienes en tu mente. Energías tendrás de sobra, así que ponte en acción. Tendrás la habilidad de poder bregar diplomáticamente con personas difíciles, ganándotelos con una sonrisa que llegará hasta sus corazones.

Números de suerte: 9, 20, 18.

ESCORPIÓN

No fomentes aquello que tanto criticas y comienza por ser un poco más reservado en tus comentarios para con los demás. Recarga tus baterías emocionales mediante la meditación. Atrévete a hacer algo por ti y no permitas que nadie te controle o trate de interferir en tus decisiones.

Números de suerte: 10, 45, 5.

SAGITARIO

Préstale atención a tu vida sentimental ya que tu pareja no te está comunicando algunas cosas que le molestan. Pon de tu parte para que reine la paz en tus relaciones personales, pero no pierdas el tiempo en lo que no prospera, ni en aquello que no te ofrece seguridad o estabilidad.

Números de suerte: 40, 17, 6.

CAPRICORNIO

Quienes estén a tu lado creerán en ti. Te sentirás capaz de lograr lo imposible. Estarás hoy románticamente agresivo, sensual y pasional. Las puertas del amor se abren para ti, por lo que si no tienes pareja podrás confiar en que encontrarás a alguien muy compatible contigo.

Números de suerte: 2, 17, 26.

ACUARIO

Verás ahora la luz en lo más íntimo de tu vida. Reconocerás errores que fueron la causa de tus fracasos en el pasado y les pondrás punto final. La paz vuelve a reinar en tu vida. Has aprendido mucho por lo que pondrás mayor seriedad en tus asuntos personales. Nada te sorprenderá.

Números de suerte: 21, 5, 10.

PISCIS

Aplica grandes dosis de dulzura, comprensión y tolerancia a tu vida y lo vencerás todo. No discutas por religión o política. Escucha, pero no comentes lo que otros te han confesado en secreto. Sé más reservado en lo que se refiere a tu vida personal, hay cosas que es mejor callar.

Números de suerte: 29, 21, 16.

