Walter Mercado: Horóscopos de hoy 27 de septiembre, así te irá

Entérate de lo que te depara el destino este 27 de septiembre de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Aries, la energía de Mercurio influye en tu intuición. Pareces una antena que todo lo percibe, presiente y hasta podrías tener visiones de futuros acontecimientos. Es tu momento de escuchar y solo hablar o comentar aquello que te convenga. Tu afirmación de hoy: “Vivo lleno de paz y de mucho amor”.

Números de suerte: 4, 1, 18.

TAURO

Si eres un Tauro positivo, que le encanta socializar y ayudar a otros, Mercurio te impulsa a conectarte a gente más joven y jovial. Trabajas con éxitos si te unes a otros en un fin común. En el amor, encontrarás las palabras correctas para expresar aquello que siente tu corazón. Tu afirmación de hoy: “Sé que algo bueno se manifestara en mí”.

Números de suerte: 9, 4, 44.

GÉMINIS

Tu regente, Mercurio te inclina a cuidar más de ti. Sabes ser selectivo al momento de unirte en asuntos del amor como socialmente. Gente tóxica no tiene, ni tendrá más cabida en tu vida. Trabajar para otros, en especial necesitados, te ayuda a sentirte útil y creas buen karma. Tu afirmación de hoy: “Nada me falta. Vivo en abundancia”.

Números de suerte: 6, 38, 11.

CÁNCER

Mercurio te facilita cualquier negocio, transacción o documentos que estés presentando en las próximas semanas. Tu momento de llegar a acuerdos, venta o compra de una propiedad, llegó. Hijos se comunican contigo. La familia te necesita. Evita cerrarte a nuevas ideas o cambios. Tu afirmación de hoy: “Bendigo todo lo que llega a mí”.

Números de suerte: 20, 32, 5.

LEO

Personas envidiosas, intrigantes o problemáticas te rondan. No te dejes enredar en chismes y comentarios que como consecuencia te traerán enemigos y frustraciones. Mantente tranquilo y si no te preguntan, mejor es no dar opiniones por el momento. Espera a que pase la tormenta.

Números de suerte: 5, 25, 12.

VIRGO

A partir de hoy recibes más mensajes y correos electrónicos importantes. Mercurio facilita la comunicación en asuntos personales, sentimentales como profesionales. Pendiente a las redes sociales. Estar al día en la tecnología te conviene. Déjate ver, ponte en vitrina. Tu afirmación de hoy: “Recibo con gratitud todo lo que llega a mí como una bendición”.

Números de suerte: 27, 9, 45.

LIBRA

El tema económico te preocupa con todo esto del desempleo y los efectos de la pandemia. Mercurio influye positivamente en abrirte caminos hacia tu progreso profesional y económico. Aprovecha las oportunidades de estudio, entrenamiento, capacitación, todo lo que te lleve a la superación. Tu afirmación de hoy: “Mi atención está en mi superación”.

Números de suerte: 9, 26, 18.

ESCORPIÓN

Mercurio, el planeta comunicador, te visita a partir de hoy. Tu palabra cobra fuerza y poder. Momento perfecto para hacer negocios, firmar acuerdos, expresarte efectivamente y viajar. Evita los grupos o multitudes. Todavía estamos bajo la amenaza del Covid-19. Tu afirmación de hoy: “Mi fe se fortalece. Vivo bajo la protección divina”.

Números de suerte: 45, 27, 21.

SAGITARIO

Tus habilidades psíquicas y detectivescas se agudizan con la energía de Mercurio. Nada se te escapa. Todo lo descubres. Debes de reservarte todo aquello que perjudique tu relación sentimental. Evita conflictos. Saca ventaja de tus talentos con disimulo. El misterio resalta tu personalidad. Tu afirmación de hoy: “Me amo mucho”.

Números de suerte: 3, 41, 12.

CAPRICORNIO

Domingo para socializar con amigos o hacer nuevas amistades responsablemente. Mercurio te inclina a salir de la rutina. Necesitas distraerte ya sea por las redes sociales o en persona, pero saldrás de tu rutina dominical. Renuncias a la toxicidad de un viejo amor. Tu afirmación de hoy: “Soy libre, feliz y vivo en paz”.

Números de suerte: 10, 35, 28.

ACUARIO

A partir de hoy se despierta en ti el impulso de progresar profesionalmente. Decretas triunfo, éxito y abundancia para ti ya que te lo mereces. Nada es imposible. Mercurio te abre a nuevas posibilidades, ideas que debes de concretar. Tienes las herramientas para ser un ganador. Tu afirmación de hoy: “Todo lo puedo, nada me detiene”.

Números de suerte: 3, 14, 25.

PISCIS

Te sientes atrevido y dispuesto a tomar riesgos, a ganar en todo aquello que te reten hacer. Mercurio promueve el que te conectes con el extranjero, viajes y busques alternativas para hacer realidad tus sueños. Ve tras eso que le inyecte aventura y diversión a tu vida. Tu afirmación de hoy: “Tengo el poder de cambiar mi destino”.

Números de suerte: 1, 9, 36.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

