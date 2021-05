Walter Mercado: Horóscopos de hoy 27 de mayo

Entérate de lo que te depara el destino este 27 de mayo de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

No te guardes los problemas para ti solito(a). Únete más a tu familia, a los que siempre dicen presente en tu vida y te lo demuestran. Pon tu granito de arena para hacer de este mundo uno lleno de amor y comprensión. Comparte tus alegrías con los que amas.

Números de suerte: 27, 8, 11.

TAURO

Se impone un cambio para ti. Situaciones difíciles pero necesarias ocurriendo en tu vida para que te fortalezcas emocionalmente, Tauro. Algo inesperado cambiará tus planes. No pienses negativamente y espera siempre lo mejor ya que las fuerzas del Universo te amparan.

Números de suerte: 31, 50, 3.

GÉMINIS

Excelente periodo para celebrar la salida de todo lo negativo y recibir la llegada de todo lo bueno a tu vida. Te liberas por fin de aquello que te deprimía. Llega a su final una relación que te ocasionó más penas que alegrías. Te sentirás muy aliviado de salir de una pesada carga.

Números de suerte: 18, 11, 27.

CÁNCER

No tomes decisiones precipitadas, especialmente en el amor. El que no sepa valorarte es un perdedor y tú mereces lo mejor. Organiza tu vida sentimental. Tómate todo el tiempo necesario para dedicárselo a tu persona. Pregúntate qué te hace falta para sentirte pleno y feliz.

Números de suerte: 43, 8, 19.

LEO

Se impone ahora que te comuniques a nivel de sentimiento con tu pareja, valdrá la pena. Desarrolla paciencia paciente para con la misma y no seas rencoroso. Pon de tu parte para acabar con la falta de comunicación que los está alejando y que podría acabar con la relación.

Números de suerte: 12, 10, 45.

VIRGO

Las buenas noticias no se harán esperar. Cuentas ahora con el apoyo moral y financiero que necesitas. Expresa tu sentir y ten fe en que la Divinidad te ampara. Aunque te parezca que por el momento tu vida no progresa, será todo lo contrario y muy pronto disfrutarás del éxito.

Números de suerte: 9, 47, 34.

LIBRA

Piensa muy bien lo que vas a decir o hacer, Libra. No te envuelvas en discusiones con personas tercas y voluntariosas. Aléjate de toda situación tensa o difícil, pero mantente firme en tus planes ya que una persona cercana a ti podría imponer su criterio sobre los mismos.

Números de suerte: 39, 4, 15.

ESCORPIÓN

Tranquilo, Escorpio. El horóscopo de Walter Mercado predice que encontrarás el amor y serás correspondido con la misma intensidad de tus sentimientos. Surgen nuevas oportunidades de progreso. Te sentirás satisfecho de tus logros profesionales y sentimentales. Tu intuición te guía hacia el camino de la verdad.

Números de suerte: 5, 1, 33.

SAGITARIO

Valórate, Sagitario, cree en ti. En la vida todo es posible si uno tiene fe. Manifiesta todos esos talentos que Dios te ha dado. Saca de tu vida todo lo que no sirve y comienza hoy mismo a superarte. Tú eres un ser muy inteligente y con una gran capacidad para conseguir lo que quieres.

Números de suerte: 42, 19, 6.

CAPRICORNIO

Algo que ocultas sale a la luz. Toma las cosas con calma ya que no hay mal que por bien no venga. Concéntrate en crear un ambiente de paz y amor a tu alrededor. Pon de tu parte para sanar una relación que no se encuentra nada bien. No insistas en lo que no te conviene.

Números de suerte: 10, 50, 41.

ACUARIO

Ponte fuerte en el aspecto emocional. No pierdas las esperanzas en lo que tanto deseas ya que el que persevera, triunfa. Piensa que aquel que trate de interponerse en tu camino no tendrá éxito. La luz de la verdad te alumbra y vencerás sobre engaños o traiciones de gente envidiosa.

Números de suerte: 11, 30, 13.

PISCIS

No te empeñes en llevarle la contraria a quien tú sabes tiene toda la razón. Haz valer tus derechos de una manera justa y sin pretensiones de grandeza, sólo con la verdad. Muéstrate agradecido ante la vida y aquellos que te han ayudado. Acepta tus errores y corrígelos.

Números de suerte: 16, 4, 20.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

