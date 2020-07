Walter Mercado: Horóscopos de hoy 27 de julio

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 27 de julio de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Te encuentras en un proceso de recuperación tanto física como mentalmente. Las muchas responsabilidades que has tenido en los últimos días han dejado tus reservas de energías muy bajas, casi a niveles alarmantes. Tu mejor medicina será el descanso en grandes cantidades.

Números de suerte: 22, 3, 41.

TAURO

Te atreverás a hablar tus verdades sin herir susceptibilidades. Envía bendiciones y mucho amor a todos por igual tanto a tus enemigos como a tus amigos. Tienes ante ti un nuevo universo deseoso de regalarte todo lo que tu alma anhela y tú sabrás sacar provecho de todo.

Números de suerte: 32, 47, 38.

GÉMINIS

Entierra errores del ayer y fortalece tu poder de decisión para que puedas escoger sabiamente en tu vida quien más te conviene. Elimina lo negativo dentro de ti y comienza una nueva vida. Haz un análisis introspectivo de todo lo que te afecta y comienza a limpiar tu casa interna ahora.

Números de suerte: 19, 38, 20.

CÁNCER

No firmes nada que te comprometa por el momento. Esos documentos que consideras importantes deberían ser revisados por un abogado. Tampoco creas en quien mucho habla ya que es recipiente de falsas promesas. Levanta tu voz en beneficio tuyo y de tu familia.

Números de suerte: 5, 10, 2.

LEO

Organiza tu vida, tus asuntos personales, tu trabajo, en fin, todo lo que concierne a ti directamente. No dejes para después lo que tienes que hacer hoy. Profesionalmente atrévete a arriesgarte cuidadosamente, pero da el primer paso en lograr tus más caros anhelos.

Números de suerte: 6, 30, 24.

VIRGO

No intentes ni trates de ser lo que no eres. Exactamente cómo eres estarás en la cumbre de la fama y la popularidad. Por lástima no le alimentes ilusiones a quien no puedes amar. Desarrolla tus talentos dormidos, sal de todo aquello que te impulse a actuar mecánicamente.

Números de suerte: 7, 18, 25.

LIBRA

Lograrás ahora expandir tus fronteras a nivel profesional. Harás más, con más calidad y sin perder tiempo. Le darás solución a viejos problemas y serás el consejero tanto a nivel profesional como personal, de otras personas. Crearás un nuevo universo donde podrás lograr tus sueños.

Números de suerte: 15, 3, 26.

ESCORPIÓN

Gozarás hoy de una magia especial que te llevará a convertir enemigos en colaboradores, así como embellecer lo feo y lo triste de tu vida en un nuevo y esplendoroso escenario. Oportunidades te caen del cielo para que puedas probar tus talentos en el arte, la política o la medicina.

Números de suerte: 2, 11, 33.

SAGITARIO

Se acaban las locuras de amor y te plantas en lo seguro. Sabrás exactamente quién te conviene a tu lado. Nadie podrá engañarte. Entierra el pasado y ábrete a un nuevo periodo donde puedas realizar tu sueño de amor. No existirá quien se vuelva aprovechar de ti.

Números de suerte: 12, 9, 44.

CAPRICORNIO

Cuida mucho de tus relaciones personales especialmente si tienes pareja. La atención que le pongas a la misma deberá ser muy especial. Tu tiempo tendrá que ser repartido sabiamente entre trabajo y la atención para con tus seres queridos. Todo detalle que tengas hacia ellos será agradecido.

Números de suerte: 11, 9, 32.

ACUARIO

Tendrás ahora mayor control sobre tus finanzas. Cuida de tu salud física, mental y espiritual. Aliméntate correctamente y envuélvete en algún plan de ejercicios. Podrás disfrutar ahora de mayor armonía dentro de tu hogar y mejor comunicación para con toda tu familia.

Números de suerte: 9, 50, 16.

TE PUEDE INTERESAR:Horóscopo del amor: 27 de julio de 2020

PISCIS

Valorarás la labor que realizas y te harás pagar mejor, Piscis. Si tú no te pones precio, nadie lo hará por ti. Atrévete a poner tus brillantes ideas en acción. Espera cambios trascendentales en tus relaciones muy personales. Pondrás también mayor atención a tu labor profesional.

Números de suerte: 21, 5, 14.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald