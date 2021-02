Walter Mercado: Horóscopos de hoy 27 de febrero

Entérate de lo que te depara el destino este 27 de febrero de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

Vas a estar muy comunicativo bajo esta Luna Llena. Podrás embrujar con tu presencia. Tu carisma y tus energías están por todo lo alto. Sin embargo, no te precipites. Entierra la prisa que poco a poco llegarás más lejos. Toma tiempo para disfrutar de las cosas simples de la vida.

Números de suerte: 9, 43, 21.

TAURO

Ve siempre en busca de lo mejor para ti y para los tuyos. Te llegará información muy necesaria en relación a tu trabajo o profesión. Sácale el mejor provecho. Pide ese aumento que tal parece quedó en el olvido. Refréscales la mente a tus superiores. Exige lo que con esfuerzo te has ganado.

Números de suerte: 13, 36, 23.

GÉMINIS

Nuevas responsabilidades caen sobre tu persona. Con paciencia llegarás más lejos. Organízate para que tu salud no se vea afectada, en especial tu sistema nervioso. Pregúntate si lo que en estos momentos estás llevando a cabo es lo que realmente quieres y te gusta o complace.

Números de suerte: 21, 5, 18.

CÁNCER

Se impone que controles tu carácter bajo esta Luna Llena. Esas explosiones podrían costarte la amistad de alguien querido. No todo el mundo estará dispuesto a aguantar tu mal humor. Ve tras aquello que te brinde seguridad emocional. Perdona a los que te han ofendido, da segundas oportunidades.

Números de suerte: 26, 10, 5.

LEO

Es tiempo de cambiar sin más preguntas. La energía planetaria te impulsa a trabajar en tus relaciones personales. Es momento de dar explicaciones y esperar pacientemente por la respuesta de tu pareja. Si te encuentras soltero(a), no sigas insistiendo en lo que hasta ahora no ha funcionado.

Números de suerte: 30, 40, 19.

VIRGO

No creas todo lo que te digan bajo la influencia de esta Luna Llena. Déjate llevar por el momento, pero sin comprometerte con nada ni con nadie. Levanta el velo de la mentira enfrentando con la verdad a una persona que se acercará a ti con miles de promesas sin sentido alguno.

Números de suerte: 6, 10, 24.

LIBRA

Cuidado, esta Luna Llena te pone en el ojo público. Tu reacción ante un asunto familiar podría resultar algo exagerada. No llegues a decisiones finales sin antes escuchar atentamente a todas las partes envueltas. No juegues a ser el juez. Resérvate tu opinión y acepta que otros no piensan como tú.

Números de suerte: 15, 2, 25.

ESCORPIÓN

Concéntrate en lo que estás haciendo ahora. No sigas cambiando lo que por tanto tiempo has estado planificando. Es momento de tomar decisiones, aunque en el fondo pienses que puedes estar equivocado. No te estanques por el miedo y la inseguridad. Atrévete a todo.

Números de suerte: 47, 29, 14.

SAGITARIO

La energía de esta Luna Llena te impulsa a salir adelante en algo que por miedo no te has atrevido llevar a cabo. Estás en buen momento para demostrar tus capacidades para hacer dinero, Sagitario. Tú posees talento, inteligencia y mucha astucia que te llevarán al éxito deseado.

Números de suerte: 46, 12, 38.

CAPRICORNIO

La Luna Llena a ti siempre te pone romántico y te dota de una belleza única, especial. Ahora llevas las de ganar en el terreno sentimental. Reflejarás en la mirada lo dulce y lo bueno que habita en tu corazón. El amor y la comprensión que le ofrezcas a otros te será recompensada.

Números de suerte: 18, 41, 22.

ACUARIO

Esta Luna Llena te beneficia grandemente en el sector económico. Es tiempo de invertir, de sembrar para el futuro. Cuídate sin embargo de mostrarte indiferente con tu familia. El envolverte demasiado en tu trabajo te llevará a descuidar lo que más quieres en este mundo.

Números de suerte: 24, 13, 29.

PISCIS

El romanticismo te arropa bajo esta Luna Llena. Tienes un poco de poeta, de seductor y soñador. Las horas de la noche te traerán sorpresas muy agradables especialmente en el aspecto sentimental. Comunícate si aún no lo has hecho con esa persona que tanto te agrada y te atrae.

Números de suerte: 2, 11, 9.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

