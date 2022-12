Walter Mercado: Horóscopos de hoy 27 de diciembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este martes 27 de diciembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Experimentarás las consecuencias de tus actos y decisiones. Será recomendable que no te diluyas en mil actividades, complaciendo a todo el mundo, agotando tus energías y te dediques más a ti y a lo que realmente te hace feliz. Tu salud mejorará notablemente y encontrarás la sanación de viejos males.

Números de suerte: 7, 50, 34.

TAURO

Lo más extraño e impredecible puede ocurrir ahora en tu vida. Estarás muy susceptible a cometer locuras de amor. Cultiva el silencio, la meditación. No te compliques con gente que no está a tu nivel. Sé realista y no creas en falsas promesas. Estudia cuidadosamente toda oferta de trabajo o negocio que te hagan.

Números de suerte: 18, 32, 25.

GÉMINIS

Toma la batuta y dirige tu propia orquesta. No te sientes a esperar por nada ni por nadie para hacer aquello que te dicta tu corazón. La espiritualidad adquirirá una enorme importancia para ti. Te sentirás protegido y amparado ahora por fuerzas misteriosas. Los Ángeles se harán presentes en tu diario vivir.

Números de suerte: 40, 13, 2.

CÁNCER

Se cierra para ti un capítulo de grandes enseñanzas y empieza un ciclo de éxitos y mayor sabiduría. El tiempo está de tu parte. Tus pasiones se exaltan, tus ambiciones aumentan, tus intereses cambian y tu vida toma un nuevo ritmo. Sabrás como armonizar tu vida profesional con tu vida hogareña.

Números de suerte: 11, 30, 47.

LEO

Te recuperas de todo lo negativo y recuperas el trono que trataron de robarte. Muchos serán los que queden sorprendidos de tu cambio en el aspecto personal. Brillas y te destacas como toda una mega estrella. Serás ahora el rey o la reina del romance y la diversión y lograrás ascender a nuevas cumbres.

Números de suerte: 16, 5, 14.

VIRGO

Prepárate para cambios y sucesos mayores en tu vida. En tu sector de amigos harás una limpieza total. Muchos se irán de tu lado y otros llegarán a darte la mano. Tendrás tu impulsividad bajo control y no te dejarás deslumbrar por palabras bonitas ni carapachos hermosos, especialmente en el área del amor.

Números de suerte: 3, 13, 22.

LIBRA

Cultiva la humildad y tendrás la gloria. El que realmente vale no tiene que hacer alarde de lo que sabe. Sal de manías y hábitos que te esclavizan y no te dejan disfrutar de la vida. Comprende que tu presencia habla más que tus palabras. No controles, deja que él o la que te ama esté contigo por amor y no por obligación.

Números de suerte: 20, 1, 37.

ESCORPIÓN

Toda labor relacionada con el arte, la promoción, radio o televisión se encuentra bien aspectada. Enemigos resentidos, competidores aumentan porque tu luz brilla cada día más. Ríete mucho y envía muchas bendiciones y mucho amor a todos por igual, amigos y enemigos. Que tu voz se oiga y tu mensaje se respete.

Números de suerte: 9, 14, 7.

SAGITARIO

Te impones por tus talentos y habilidades y obtienes laureles donde antes fracasaste. En el terreno profesional logras vencer retos y batallas. Te llega ese momento de prosperidad tan esperado. Sales de un atolladero donde te sentías apresado. Ahora podrás realizar tus sueños y lograr aparentes imposibles.

Números de suerte: 15, 39, 8.

CAPRICORNIO

Busca la verdad. Todo se expande, todo se magnifica y todo sale a la luz. No podrás ocultar ahora tus motivaciones ni tener secretos. Tu mundo sentimental se sacudirá con seres extraños que te harán ver la vida de distinta manera. Si estás casado o unido, da segundas oportunidades, habla de corazón a corazón.

Números de suerte: 38, 4, 27.

ACUARIO

Libérate de dogmas y leyes caducas que ya no tienen ninguna vigencia con el mundo actual. Ponte fuerte, exige lo que te mereces, valórate, hazte pagar caro. Vence el pesimismo, el delirio de persecución y la tendencia a tenerte lástima a ti mismo. Cultiva emociones positivas, aprende a vivir espontáneamente.

Números de suerte: 12, 49, 35.

PISCIS

Ya pasó tu periodo de perder el tiempo y energías junto a seres que no te respetaban ni te validaban. Tu mundo de la amistad se enriquece con seres de mucha luz que te ayudarán y orientarán. Tu selección de socios y asociados será acertada, lo que te llevará a lograr el triunfo en todo negocio que realices.

Números de suerte: 41, 32, 39.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!