Walter Mercado: Horóscopos de hoy 27 de agosto

Entérate de lo que te depara el destino este 27 de agosto de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Tómate tu tiempo en todo. No hagas nada hasta estar bien seguro de lo que deseas. Aquello que ha estado revuelto en el sector del amor, se calma. Aprovecha para organizar tus pensamientos y podrás tener una idea más clara de lo que te conviene y lo que deseas de esa relación.

Números de suerte: 4, 13, 8

TAURO

Ve con paso firme y concéntrate en los detalles. No pases nada por alto. Invierte en aquello que realce tu belleza y personalidad. Es tiempo de embellecerte en cuerpo y alma. Podrás crear ahora las condiciones que más te gusten en cuanto a trabajo, profesión o negocios.

Números de suerte: 3, 12, 26.

GÉMINIS

Te encuentras hoy muy emocional o susceptible a lo que los demás hagan o digan. Tu estado de ánimo estará fluctuante entre sentirte algo melancólico y volver a tu estado de ánimo normal y feliz. Pon de tu parte y recobrarás tu balance. En la salud hay recuperación total.

Números de suerte: 5, 17, 43.

CÁNCER

Es importante ahora que vigiles tu estado de ánimo ya que podría influir mucho en tu salud física. La meditación será tu mejor arma para combatir el cansancio emocional. La ausencia de un ser querido o las diferencias con tu actual pareja podrían alterar tu balance emocional.

Números de suerte: 20, 6, 33.

LEO

Pon mucha atención a la hora de invertir o hacer transacciones de dinero. Se enfatiza tu interés por los asuntos de los demás y en cómo tú puedes contribuirles. Toda actividad social o en grupo será como una terapia para ti. Los amigos y conocidos te buscan y te apoyan.

Números de suerte: 20, 5, 33.

VIRGO

Se impone mantener el balance en tu vida. Nada de extremos por el momento. En el amor vas a tener una idea más clara hacia dónde dirigir tus pasos. Es posible que tengas que ceder en ocasiones, pero también ten bien presente que dando es como se recibe.

Números de suerte: 10, 52, 6.

LIBRA

El horóscopo de Walter Mercado dice que no te estanques en la vida. Toma la iniciativa, comienza actuar. No permitas que otros dicten lo que es mejor para ti. Tú sabes lo que eres capaz de hacer y hasta dónde quieres llegar. Crear tu propia identidad es muy importante ya que aumentará tu autoestima y te llenará de confianza en ti mismo.

Números de suerte: 22, 7, 29.

ESCORPIÓN

Tu salud puede que te dé una advertencia sobre algo que no anda bien, pero todo achaque será temporero. Es importante que saques tiempo para recobrar tus energías perdidas. No cantes victoria en asuntos de amor ya que todavía hay algunos detalles que arreglar en tu mundo sentimental.

Números de suerte: 17, 49, 31.

SAGITARIO

Tu familia pasará a ser tema importante durante algún tiempo, especialmente si tienes hermanos. Se exalta tu curiosidad por las cosas diferentes, extrañas o modernas. Tu mente activa encontrará soluciones prácticas y muy buenas a cualquier problema que se presente.

Números de suerte: 22, 25, 9.

CAPRICORNIO

Entras en un periodo donde se te facilitará aquello que deseas lograr, especialmente en el sector financiero. Las buenas oportunidades te llegan a través de amistades y conocidos. Si buscas pareja, Cupido te ronda con sus flechas. Si tienes pareja, la misma se mostrará más complaciente contigo.

Números de suerte: 11, 51, 38.

ACUARIO

Los cambios y las situaciones algo raras ocurridas últimamente traerán buenas noticias para ti. Si has sido honesto y sincero tendrás tu merecida recompensa. No te preocupes tanto. El dinero perdido lo recuperarás si te esfuerzas en poner en acción aquellos proyectos que has dejado para después.

Números de suerte: 2, 5, 14.

PISCIS

Es momento de restablecer tu vigor, tus energías y tu balance emocional. Envuélvete en aquello que te ponga en contacto con la naturaleza. Has pasado por experiencias fuertes y un tanto difíciles, ya sea en trabajo como en relaciones de pareja, y ahora te llegó el momento de reponer tus energías.

Números de suerte: 4, 35, 30.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

