Walter Mercado: Horóscopos de hoy 27 de agosto

¡Entérate de lo que te depara el destino este martes 27 de agosto de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

Cuídate de incurrir en gastos innecesarios. No cedas ante la tentación y concéntrate más en ayudar a otros pero con tu presencia, tu calor humano y tu amor Ten siempre presente que la calidad es mejor que la cantidad. Dedica parte de tu tiempo libre a alguna causa humanitaria.

Números de suerte: 4, 25, 2.

Tauro

Tu mente se encuentra muy clara para recibir mensajes que te llevarán por el camino de la verdad. Analiza cuidadosamente lo que sueñes ya que te encuentras recibiendo constantemente bendiciones Divinas y tú lo sabes. Esa idea que te llega de momento, ese presentimiento, es correcto.

Números de suerte: 5, 8, 39.

Géminis

Es momento de tomar control sobre un asunto familiar que parece no tener remedio. No sigas esperando por la opinión de otras personas, ya que tú estás en lo correcto. No pases nada por alto ya que todo detalle contará al momento de tomar decisiones tanto en lo personal como profesional.

Números de suerte: 11, 50, 32.

Cáncer

Pon tu creatividad a trabajar para ti ya que toda idea que materialices promete dejarte excelentes ganancias económicas. La suerte brilla para ti. Aprovecha toda oportunidad que se presente para ganar dinero extra ya que en este fin de semana que se aproxima lo vas a necesitar.

Números de suerte: 16, 5, 10.

Leo

Tu trabajo y obligaciones fuera del hogar serán los responsables de tus problemas familiares. Tu pareja exige mayor atención, no se la niegues. Establece un balance apropiado en tu vida para que reine la paz en tus relaciones sentimentales. Desarrolla paciencia y comprensión.

Números de suerte: 18, 23, 19.

Virgo

Concéntrate en lo que estás llevando a cabo y no te envuelvas en nada que implique riesgos tanto en el aspecto personal como profesional. Mantente tranquilo. Cuídate de personas envidiosas en tu lugar de trabajo. No comentes con nadie los secretos que te confíen.

Números de suerte: 15, 17, 47.

Libra

No pongas en duda lo que te dicta tu razón. Concéntrate en dar lo mejor de ti. Rompe con todo aquello que te quita energía y no te permite progresar. Personas poco cooperadoras se encargarán de complicarte la vida, si es que tú se lo permites, ya que estarás muy susceptible a todo comentario.

Números de suerte: 27, 33, 10.

Escorpión

Evita tomar decisiones precipitadas, impulsadas por la inseguridad que sientes y que proyectas. Consulta con alguien cada duda e inquietud que cruce por tu mente. Proponte superar todo trauma del pasado. No insistas en que las cosas se hagan a tu manera ya que cediendo lograrás más.

Números de suerte: 3, 20, 18.

Sagitario

Cuida de tu salud. Mantente activo y no abandones los ejercicios que tanto beneficio aportan a tu salud física y mental. Superarás exitosamente, pequeños problemas relacionados con tu pareja. Las estrellas te anuncian ganancias en el sector económico por medio de negocios o inversiones.

Números de suerte: 9, 13, 24.

Capricornio

Disfruta de la naturaleza, bien sea viajando a sitios que te inspiren paz o dando alguna caminata por un parque, la playa o el campo. Eleva tus oraciones por el bien de toda la humanidad. Alimenta tu espíritu con pensamientos positivos, lecturas de índole espiritual, meditación, música o arte.

Números de suerte: 40, 3, 28.

Te puede interesar: Según el zodiaco, estas mujeres besan delicioso

Acuario

Es tiempo de un cambio y los planetas te guían a buscar en tu interior la respuesta a un problema que te ha estado afectando por largo tiempo. Comienza por reconocer que el centro del universo está en ti y que con tu manera de ser y de pensar tú atraes todo lo que te ocurre.

Números de suerte: 13, 41, 5.

Piscis

Estarás muy ágil en tu cuerpo y mente. Utiliza sabiamente tus energías. Tus manos serán vehículo de expresión artística. Lograrás dar nueva vida a todo objeto viejo, roto u olvidado. Aprovecha para ir en busca de antigüedades. Se enfatizan las actividades en grupo como proyectos en común.

Números de suerte: 30, 7, 48.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.