Walter Mercado: Horóscopos de hoy 27 de abril del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este miércoles 27 de abril del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Lo relacionado al dinero progresa y próspera. Tus instintos serán muy acertados a la hora de decidir sobre tu futuro financiero. Tendrás que llenarte de paciencia para que puedas evitar confrontaciones con tu pareja. Cuidado con comer demasiado u olvidarte de tu dieta.

Números de suerte: 7, 14, 34.

TAURO

Las relaciones de pareja mejoran si pones más atención y le das la importancia que se merecen. Puede haber cambios en tu profesión o trabajo que te dejarán mejores beneficios. Tu salud es muy importante y debes estar en forma para mantener tu nivel de energía.

Números de suerte: 13, 9, 28.

GÉMINIS

Poco a poco estás llegando adonde tú quieres, pero no obstante tienes que pensar en las necesidades de los demás para que puedas acomodarlos a tus planes. Aun cuando te sientas bien de salud podrás hacer cambios para sentirte con más energía y envolverte en algún tipo de ejercicios.

Números de suerte: 2, 38, 46.

CÁNCER

Estimular tu mente, aprendiendo nueva tecnología, envolviéndote en lo que viene para el futuro será tu punto importante ahora. Los viajes cortos serán placenteros y el amor dirá presente. No te envuelvas en actividades donde puedas poner en riesgo tu seguridad personal.

Números de suerte: 1, 30, 40.

LEO

Tu intuición es muy acertada y podrás conseguir fácilmente lo que te propongas. Nada podrá detener tu camino hacia la prosperidad. Tus amigos te apoyan y te ayudan. Tu mente y la confianza en ti mismo se combinan para que puedas crear tus propias ideas de progreso y abundancia.

Números de suerte: 8, 50, 10.

VIRGO

Tu pareja progresa y tú también recibes los beneficios de este progreso. Todavía sigues pasando por el periodo de cambio y transformación en muchos aspectos de tu vida. Podrás desatender un poco los asuntos familiares para poner más atención a tu trabajo, profesión o educación.

Números de suerte: 10, 4, 2.

LIBRA

No te arriesgues en actividades en donde tu seguridad física no esté asegurada. Es momento de retiros, de mantenerte al margen de las cosas y de descansar. Hay tensiones y discusiones alrededor de ti durante el día de hoy. Mantén la calma y sé representante de la paz y el amor.

Números de suerte: 7, 41, 28

ESCORPIÓN

El romance te rodea y no podrás escapar de las redes del amor. Si no tienes compromiso, pronto querrás tener algo más serio. Los matrimonios bien balanceados, tendrán una segunda luna de miel. La salud también es importante ya sea para mejorarla como para prevenir enfermedades.

Números de suerte: 12, 5, 33.

SAGITARIO

Pide lo que necesites con fe y confianza y todo lo que te conviene se manifestará en tu vida. Las relaciones con tu pareja se vuelven más sensuales, pero a la vez serán como una experiencia espiritual para los dos. Los viajes a sitios o lugares románticos están muy bien aspectados.

Números de suerte: 5, 34, 2.

CAPRICORNIO

Tu situación amorosa no te está satisfaciendo completamente. Esto se aclara y podrás ver qué realmente está afectando esa relación. A los que buscan el amor, éste se encuentra en lugares de trabajo o de estudios. Por el momento no hagas promesas que luego no puedas cumplir.

Números de suerte: 8, 37, 22.

ACUARIO

Se presentan experiencias en tu vida que te harán pensar sobre el significado de la vida y la muerte y el propósito de tu existencia en este mundo. Continúa avanzando tu transformación interior. Tu mundo va cambiando de color y vas en busca de lo que de verdad te llena y te hace feliz.

Números de suerte: 15, 27, 30.

PISCIS

Tus esfuerzos se ven recompensados. Es el momento para disfrutar de lo que cosechaste. Tu creatividad será mucha y podrás exaltar más tus talentos. Muchos tendrán que darte el crédito que te mereces, aun cuando no les guste hacerlo. Ahora brillarás como toda una estrella en el universo.

Números de suerte: 15, 43, 25.

