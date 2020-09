Walter Mercado: Horóscopos de hoy 26 de septiembre, así te irá

Entérate de lo que te depara el destino este 26 de septiembre de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Tus deseos de poder compartir con familiares y amigos aumentan. Ten presente que, siguiendo las indicaciones pertinentes en estos tiempos de pandemia, si es posible. Si tienes algún asunto legal que esté pendiente, pon más atención a los detalles, busca una segunda opinión.

Números de suerte: 18, 22, 16.

TAURO

Dedica más tiempo al cuidado de tu cuerpo y tu parte emocional. Aléjate de los ruidos y de las personas tóxicas que puedan afectar tu balance. Hay personas en tu vida que parece que se empeñan en hacerte la vida imposible. Esto solo sucede porque tú, de alguna manera, se lo permites.

Números de suerte: 7, 19, 31.

GÉMINIS

Dinero, finanzas y salud son los temas más importantes para ti en estos momentos. La raíz o la causa de muchos males vienen del estrés. No des importancia a lo que no lo tiene. Te preocupas mucho por los demás, poniéndote en segundo lugar. Piensa en ti y disfrutar más de la vida.

Números de suerte: 3, 7, 25.

CÁNCER

Estarás muy claro en lo que quieres comunicar a los demás. La energía planetaria se encuentra resaltando tus encantos y tu personalidad, dándote el poder para conseguir fácilmente lo que quieras. Pon atención a la hora de conducir, no te distraigas con el celular, sé responsable.

Números de suerte: 19, 12, 26.

LEO

Personas envidiosas, intrigantes o problemáticas te rondan. No te dejes enredar en chismes y comentarios que como consecuencia te traerán enemigos y frustraciones. Mantente tranquilo y si no te preguntan, mejor es no dar opiniones por el momento. Espera a que pase la tormenta.

Números de suerte: 5, 25, 12.

VIRGO

Sal de falsas ideas y libérate de los dogmas y deberes. Nada en este universo se queda igual, todo está en continuo cambio. Busca una meta, algo que te inspire y trabaja para conseguirla. Deja que todo fluya espontáneamente. Medita, pídele al universo lo que necesitas con fe y se te concederá.

Números de suerte: 12, 31, 5.

LIBRA

Evita envolverte en discusiones sobre temas delicados. Los astros te aconsejan usar tu sabiduría y tu intuición. No te pongas de parte de nadie, es mejor escuchar los dos bandos y verás que al final saldrás beneficiado. Un asunto de familia podría alterar tu rutina, Libra. Flexibilízate, fluye.

Números de suerte: 3, 15, 25.

ESCORPIÓN

Estarás ahora en las de llevar a cabo algo diferente, especial. A la vez quieres expresar o comunicar a alguien tu punto de vista, lo que te molesta de una situación. Harás claras tus intenciones comunicándote con energía y poder. No todos estarán de parte tuya, pero llegarán a acuerdos.

Números de suerte: 28, 31, 9.

SAGITARIO

La vida te reserva lindas sorpresas. Hay una aventura amorosa en tu panorama, pero esta vez estarás más realista y con menos expectativas. El cambio para toda relación existente es importante y necesario bien sea para fortalecer, como para terminar lo que nunca ha dado resultado.

Números de suerte: 15, 22, 7.

CAPRICORNIO

Tu popularidad va en aumento y da comienzo un cambio social para ti. Pondrás toda tu atención en expandir tu círculo de amistades. Te unirás a personas que tengan un proyecto en común, alguna organización que también pueda traerte oportunidades de crecer en lo que te interesa.

Números de suerte: 28, 7, 5.

ACUARIO

Surgirán diferencias de opiniones de cómo gastar o manejar entre la pareja. Aparecen gastos inesperados que hacen difícil el balancear tus finanzas. Las lecciones aprendidas del pasado te servirán para buscar una solución. Confía en tu inteligencia, comunícate con justicia y saldrás adelante.

Números de suerte: 7, 3, 20.

PISCIS

Hay cambios en tu hogar, domicilio, ya sea tuyo o de alguien que está muy cerca de ti. Es el momento de buscar muy dentro de ti, lo que de verdad necesitas para sentirte completo y a gusto contigo mismo. Retírate a ese espacio especial donde puedas relajarte, orar o meditar.

Números de suerte: 15, 2, 3.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald