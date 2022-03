Walter Mercado: Horóscopos de hoy 26 de marzo del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este sábado 26 de marzo del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Comienzas a ver los cambios que por tanto tiempo has deseado. Tu familia, aquellos que te quieren y que siempre han dicho presente en tu vida, se identifican aún más contigo. Se te concede un deseo que has estado guardando en secreto. El amor que has dado a otros se te multiplica.

Números de suerte: 26, 13, 19.

TAURO

Tu poder de mandar, de dirigir se exalta. Gustarás de llevar ahora la voz cantante pero de una manera divertida. Te ubicas en tu trono ya que estarás en las de llamar la atención en especial a aquellos del sexo opuesto. No tomarás a nadie en serio por el momento en lo que al amor se refiere.

Números de suerte: 45, 23, 9.

GÉMINIS

La energía planetaria ilumina todo aquello que esté relacionado con tu familia, tu hogar, el lugar en donde vives. Dile que sí a esas ideas que tienes en mente y que algunos consideran imposibles de realizar. Tienes luz verde para decorar, cambiar a tu antojo el lugar que consideras tu hogar.

Números de suerte: 1, 20, 4.

CÁNCER

Pon las cosas en claro en el momento que sucedan, pero de una manera diplomática, sin alterarte. No cedas a otros el control de tu vida dejándote llevar por las emociones. Piensa bien lo que vas a hacer y lo que vas a decir antes de actuar. Aquel que te ataca es porque necesita ayuda y amor.

Números de suerte: 45, 23, 9.

LEO

Recibes el día de hoy bajo la energía positiva de las estrellas. Aprovecha para llevar a cabo nuevos proyectos tanto en tu vida personal como en todo lo relacionado a tu trabajo. El momento es ideal para un nuevo corte de cabello, decorar tu hogar y poner en marcha tus brillantes ideas.

Números de suerte: 36, 3, 10.

VIRGO

Se enfatiza para ti ahora todo lo relacionado con lo místico, lo espiritual. Este es tu momento para envolverte en estudios de astrología, metafísica, aprender a meditar y también a ponerte en contacto con las fuerzas espirituales que te rodean. Llegará a tu vida alguien muy especial.

Números de suerte: 11, 1, 25.

LIBRA

Lánzate a la aventura. Aprovecha ese impulso de querer crear cosas nuevas en tu vida. Deja a un lado los miedos y las inseguridades y atrévete a explorar en lo desconocido, Libra. En el amor te esperan sorpresas muy agradables, especialmente si te encuentras en busca de pareja.

Números de suerte: 4, 7, 13.

ESCORPIÓN

Se presentan ante ti nuevas oportunidades de progresar. Aprovecha la energía positiva que te rodea para poner en marcha aquellas cosas que has dejado pendiente. Toda idea que brote de tu mente será bien recibida por aquellos que desean ayudarte a alcanzar el éxito. La suerte te sonríe.

Números de suerte: 15, 48, 26.

SAGITARIO

Todo conflicto cobra un matiz muy emocional. Una mujer, madre, amiga o hermana te lleva a enfrentar realidades necesarias para tu desarrollo personal. Domina la ira, el coraje, los celos. No te atormentes ni atormentes a tu pareja con ideas absurdas que solo existen en tu imaginación.

Números de suerte: 42, 40, 9.

CAPRICORNIO

La energía planetaria te inspira a buscar en lo oculto, en los misterios que encierra la vida. Tus emociones se intensifican, atrayendo hacia ti gente poderosa, de fuerte personalidad como la tuya. Buscarás unirte en sociedad con alguien que apenas conoces. Cuidado, estudia bien el terreno.

Números de suerte: 31, 21, 5.

ACUARIO

Aprovecha este fin de semana para organizarte y hacer espacio en tu agenda para dedicártelo en cuerpo y alma a ti, a tu persona. Se enfatizan en ti los deseos de hacer algo nuevo, en relación a tu bienestar físico. Un nuevo plan de ejercicios y dieta no te vendrían nada mal.

Números de suerte: 32, 8, 21.

PISCIS

La magia de las estrellas te llevan a establecer un contacto especial con aquellos que amas y a descubrir sentimientos especiales hacia alguien, que considerabas un amigo(a). Tus sensores emocionales se activan y podrás sentir en carne propia lo que los demás sienten y padecen.

Números de suerte: 33, 29, 50.

